США поддержали вступление Украины в НАТО

США оказывают поддержку Украины в стремлении стать членом НАТО, однако решение об этом находится компетенции руководства альянса.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает это стремление со страной.

— Мы их решительно поддерживаем, мы поддерживаем их… но это решение должно принимать НАТО, — сказала Псаки.

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО во вторник проложить путь для присоединения Украины к альянсу после того, как Россия сосредоточила войска возле пострадавшего от конфликта на Донбассе.

Зеленский также попросил страны Альянса обратить особое внимание на безопасность в Черном море и усиливать там военное присутствие.