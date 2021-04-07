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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

США поддержали вступление Украины в НАТО

США оказывают поддержку Украины в стремлении стать членом НАТО, однако решение об этом находится компетенции руководства альянса.

США поддержали вступление Украины в НАТО

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она отметила, что администрация президента США Джо Байдена обсуждает это стремление со страной.

— Мы их решительно поддерживаем, мы поддерживаем их… но это решение должно принимать НАТО, — сказала Псаки.

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Ситуация на Донбассе и членство в НАТО: Зеленский поговорил с Трюдо

Президент Владимир Зеленский призвал НАТО во вторник проложить путь для присоединения Украины к альянсу после того, как Россия сосредоточила войска возле пострадавшего от конфликта на Донбассе.

Зеленский также попросил страны Альянса обратить особое внимание на безопасность в Черном море и усиливать там военное присутствие.

Источник: Reuters

Фото: Pixabay

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