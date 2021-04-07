США підтримали вступ України в НАТО

США надають підтримку Україні в прагненні стати членом НАТО, однак рішення про це перебуває у компетенції керівництва альянсу.

Про це заявила прес-секретар Білого дому Джен Псакі.

Вона зазначила, що адміністрація президента США Джо Байдена обговорює це прагнення з країною.

– Ми їх рішуче підтримуємо, ми підтримуємо їх .. але це рішення має приймати НАТО, – сказала Псакі.

Президент Володимир Зеленський закликав НАТО у вівторок прокласти шлях для приєднання України до альянсу після того, як Росія зосередила війська біля потерпілого від конфлікту на Донбасі.