Во Всемирной организации здравоохранения назвали пародией ситуацию с вакцинацией против коронавируса среди медицинских работников.
Об этом во время брифинга сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.
— Это пародия, что в некоторых странах работники здравоохранения и группы риска остаются полностью невакцинированными, — отметил Тедрос Гебрейесус.
По его словам, в начале года ВОЗ призвала каждую страну начать вакцинацию медицинских работников и пожилых людей в первые 100 дней 2021 года.
На этой неделе будет сотый день, однако этот процесс до сих пор продолжается.
Коронавирус в мире
Ситуация с коронавирусом в мире до сих пор остается напряженной.
По данным ВОЗ, эпицентром пандемии стала Бразилия.
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Источник: ВОЗ