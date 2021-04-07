Во Всемирной организации здравоохранения назвали пародией ситуацию с вакцинацией против коронавируса среди медицинских работников.

Об этом во время брифинга сообщил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

— Это пародия, что в некоторых странах работники здравоохранения и группы риска остаются полностью невакцинированными, — отметил Тедрос Гебрейесус.

По его словам, в начале года ВОЗ призвала каждую страну начать вакцинацию медицинских работников и пожилых людей в первые 100 дней 2021 года.

На этой неделе будет сотый день, однако этот процесс до сих пор продолжается.

Коронавирус в мире

Ситуация с коронавирусом в мире до сих пор остается напряженной.

По данным ВОЗ, эпицентром пандемии стала Бразилия.

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Источник: ВОЗ