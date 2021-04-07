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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Це пародія: ВООЗ відреагувала на ситуацію з Covid-вакцинацією серед лікарів

У Всесвітній організації охорони здоров’я назвали пародією ситуацію з вакцинацією проти коронавірусу серед медичних працівників.

ВООЗ Тедрос Гебреісус

Про це під час брифінгу повідомив очільник ВООЗ Тедрос Гебреєсус.

– Це пародія, що у деяких країнах працівники охорони здоров’я та групи ризику залишаються повністю невакцинованих, – зазначив Тедрос Гебреєсус.

За його словами, на початку року ВООЗ закликала кожну країну розпочати вакцинацію медичних працівників та людей похилого віку у перші 100 днів 2021 року. На цьому тижні буде сотий день, однак цей процес досі триває.

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Коронавірус у світі

Ситуація з коронавірусом у світі і досі залишається напруженою.

За даними ВООЗ, епіцентром пандемії є Бразилія.

Детальніше про коронавірус у світі читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

Фото: Depositphotos

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