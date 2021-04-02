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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Новый эпицентр: ВОЗ назвала страну, где самая сложная ситуация с коронавирусом

Во Всемирной организации здравоохранения назвали страну, где сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом. По состоянию на начало апреля эпицентром пандемии стала Бразилия.

Карантин, коронавірус

Об этом в ходе брифинга сказала эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.

— Сейчас в Бразилии чрезвычайно серьезная ситуация. Ряд штатов в очень тяжелом положении, — отметила Мария ван Керкхове.

По ее словам, там циркулирует вариант вируса, который быстрее распространяется.

В связи с этим ситуация осложнилась, многие отделения интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.

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Коронавирус в мире

После февральского спада в марте ситуация с коронавирусом в мире обострилась.

На планете фиксируется увеличение суточного прироста больных. Обострилась ситуация и в Украине.

Подробнее о коронавирусе в мире читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ

Фото: Depositphotos

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