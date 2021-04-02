Во Всемирной организации здравоохранения назвали страну, где сейчас самая сложная ситуация с коронавирусом. По состоянию на начало апреля эпицентром пандемии стала Бразилия.
Об этом в ходе брифинга сказала эпидемиолог ВОЗ Мария ван Керкхове.
— Сейчас в Бразилии чрезвычайно серьезная ситуация. Ряд штатов в очень тяжелом положении, — отметила Мария ван Керкхове.
По ее словам, там циркулирует вариант вируса, который быстрее распространяется.
В связи с этим ситуация осложнилась, многие отделения интенсивной терапии в больницах заполнены более чем на 90%.
Коронавирус в мире
После февральского спада в марте ситуация с коронавирусом в мире обострилась.
На планете фиксируется увеличение суточного прироста больных. Обострилась ситуация и в Украине.
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Источник: ВОЗ