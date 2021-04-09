В возрасте 99 лет скончался супруг Елизаветы II принц Филипп. Герцог Эдинбургский известен своими прямолинейными, циничными и жесткими высказываниями, которые он называл чувством юмора.

Скандальные высказывания герцога Эдинбургского — читайте на Фактах ICTV.

На выставке примитивного искусства древних эфиопов в 1965 году принц Филипп сказал, что что-нибудь подобное могла бы принести его дочь с урока рисования.

В 1966 году герцог заявил, что британские женщины не умеют готовить.

В 1984 году принц Филипп посетил Кению, где ему вручили статуэтку.

— Вы же женщина, я не ошибаюсь? — спросил герцог Эдинбургский принимая статуэтку у жительницы страны.

На заседании Всемирного фонда дикой природы (WWF) в 1986 году принц Филипп сказал, что китайцы с удовольствием съедят что угодно, если у этого есть четыре ножки (кроме стула), или оно летает на двух крыльях (кроме самолета), или оно плавает (кроме подводной лодки).

— Если вы здесь останетесь подольше, то у всех вас глаза станут раскосыми, — сказал группе британских студентов герцог Эдинбургский во время визита в Китай.

В 2001 году принц Филипп обратился к Элтону Джону и раскритиковал его за авто.

— О, так это вы хозяин того кошмарного автомобиля? Мы часто его видим по дороге в Виндзорский замок, — сказал супруг Елизаветы II.

В этом же году герцог Эдинбургский сообщил 13-летнему школьнику Эндрю Адамсу, что тот никогда не станет космонавтом.

— Ты никогда не будешь летать на космическом корабле, ты слишком толстый для этого, — сказал принц.

Выделился принц Филипп и при разговоре с австралийскими аборигенами.

— Все еще бросаетесь друг в друга копьями? — спросил у них герцог Эдинбургский.

В 2010 году во время разговора с лидером Консервативной партии Шотландии Аннабель Голди принц спросил, есть ли у той трусики, сделанные из традиционной клетчатой шерстяной шотландской материи.

Смерть принца Филиппа

Сегодня, 9 апреля, умер принц Филипп, не дожив всего два месяца до 100 лет. Здоровье герцог Эдинбургского в последнее время постепенно ухудшалось.

Последний раз принц появлялся во время официального мероприятия в 2017 году во время парада Королевских морских пехотинцев возле передней части Букингемского дворца. С тех пор его редко видели на публике.