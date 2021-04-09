У віці 99 років помер чоловік Єлизавети II принц Філіп. Герцог Единбурзький відомий своїми прямолінійними, цинічними та жорсткими висловлюваннями, які він називав почуттям гумору.

Скандальні висловлювання герцога Единбурзького – читайте на Фактах ICTV.

На виставці примітивного мистецтва древніх ефіопів у 1965 році принц Філіп сказав, що щось схоже могла б принести його дочка з уроку малювання.

У 1966 році герцог заявив, що британські жінки не вміють готувати.

У 1984 році принц Філіп відвідав Кенію, де йому вручили статуетку.

– Ви ж жінка, я не помиляюся? – запитав герцог Единбурзький приймаючи статуетку в жительки країни.

На засіданні Всесвітнього фонду дикої природи (WWF) в 1986 році принц Філіп сказав, що китайці із задоволенням з’їдять що завгодно, якщо у цього є чотири ніжки (крім стільця), або воно літає на двох крилах (крім літака), або воно плаває (крім підводного човна).

– Якщо ви тут залишитеся довше, то у всіх вас очі стануть розкосими, – сказав групі британських студентів герцог Единбурзький під час візиту до Китаю.

У 2001 році принц Філіп звернувся до Елтона Джона та розкритикував його за авто.

– О, так це ви власник тієї жахливої автівки? Ми часто її бачимо дорогою до Віндзорського замку, – сказав чоловік Єлизавети II.

Того ж року герцог Единбурзький повідомив 13-річному школяреві Ендрю Адамсу, що той ніколи не стане космонавтом.

– Ти ніколи не будеш літати на космічному кораблі, ти занадто товстий для цього, – сказав принц.

Виділився принц Філіп і під час розмови з австралійськими аборигенами.

– Все ще кидаєтеся одне в одного списами? – запитав у них герцог Единбурзький.

У 2010 році під час розмови з лідером Консервативної партії Шотландії Аннабель Голді принц запитав, чи є у тої трусики, зроблені з традиційної картатої вовняної шотландської матерії.

Смерть принца Філіпа

Сьогодні, 9 квітня, помер принц Філіп, не доживши лише два місяці до 100 років. Здоров’я герцога Единбурзького останнім часом поступово погіршувалося.

Востаннє принц з’являвся під час офіційного заходу у 2017 році під час параду Королівських морських піхотинців біля передньої частини Букінгемського палацу. Відтоді його рідко бачили на публіці.