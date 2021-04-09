Приспущены флаги по всей стране – в Великобритании объявили траур из-за смерти принца Филиппа.

Королевская семья будет скорбеть 30 дней. Королева Елизавета II в этот период не будет заниматься государственными делами, поэтому парламент страны не будет принимать законы.

А депутаты будут носить черные ленточки на рукавах и галстуки.

Герцог Эдинбургский, принц Филипп умер 9 апреля в возрасте 99 лет. В Букингемском дворце сообщили, что здоровье мужа королевы Елизаветы II в последнее время ухудшилось.

С 2017 года он редко появлялся на публике. Жил в основном в имении королевы Сандрингем в Норфолке, но переезжал с ней в Виндзорский замок во время локдауна.

Филипп женился на Елизавете 1947 году. У них четверо детей, восемь внуков и 10 правнуков.