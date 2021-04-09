Приспущено прапори по всій країні – у Великій Британії оголосили жалобу через смерть принца Філіпа.

Королівська родина буде в жалобі 30 днів. Королева Єлизавета II у цей період не займатиметься державними справами, тому парламент країни не ухвалюватиме законів.

А депутати носитимуть чорні стрічки на рукавах і чорні краватки.

Герцог Единбурзький, принц Філіп помер 9 квітня у віці 99 років. У Букінгемському палаці повідомили, що здоров’я чоловіка королеви Єлизавети II останнім часом погіршилося.

З 2017 року він рідко з’являвся на публіці. Жив переважно у маєтку королеви Сандрінгем в Норфолку, але переїжджав з нею у Віндзорський замок під час локдауну.

Філіп одружився з Єлизаветою у 1947 році. У них четверо дітей, вісім онуків і 10 правнуків.