Принц Филипп умер — что пишут мировые СМИ о супруге Елизаветы II

Слова соболезнования направляют в Великобританию со всего мира после того, как в пятницу, 9 апреля, Букингемский дворец оповестил о смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Супруг королевы Елизаветы II умер на 100 году жизни в Виндзорском замке из-за ухудшения состояния здоровья.

Официальные страницы Букингемского дворца опубликовали черно-белый снимок герцога с его молодости и сообщили о потере.

А официальный сайт Букингемского дворца погас. Во время его посещения, можно увидеть портрет принца Филиппа на черном фоне, его годы жизни и небольшой реквием.

Спустя несколько мгновений после известия о смерти герцога Эдинбургского тысячи людей в социальных сетях начали чествовать его память. Принцу Филиппу в июне должно было исполниться 100 лет.

Первые страницы ведущих мировых изданий, таких как: The Times, The Guardian, Sky News, The NYT, BBC, The Irish Times, France 24, El Pais и т.д. — поместили на главные страницы известие о смерти супруга Елизаветы II.

Испанское издание El Pais в новости о смерти рассказывает, что герцог Эдинбургский несколько раз хотел написать автобиографию, но ни одна из попыток не увенчалась успехом.

А еще добавляют, что Филипп коллекционировал рисунки известных британских карикатуристов. У него было почти 200 оригинальных рисунков, которые он распространил по комнатам Виндзорского замка.

Филипп Эдинбургский был аристократом без гражданства, отказавшись от своей истории и фамилии, чтобы объединить Дом Виндзоров.

Принц Филипп, родившийся на острове Корфу, когда-то называл себя “дискредитированным балканским принцем без особых заслуг и отличий”, сыграл ключевую роль в развитии современной монархии в Великобритании, — пишет The Guardian.

Другое британское издание The Independent рассказывает, что принц Филипп иногда был вспыльчивым, а еще имел склонность говорить то, что думает. Авторы материала Адам Форест и Самюэль Озборн вспоминают его неуместную шутку шотландским студентам. Перед их поездкой в ​​Китай герцог сказал, что они могут стать узкоглазыми.

А во время посещения завода в Глазго он указал на блок предохранителей с незакрепленными проводами и сказал, что его установил индеец.

Некоторые королевские наблюдатели считают, что его склонность говорить то, что он думал, означала, что он оказывал королеве крайне необходимые советы.

Учитывая роль принца Филиппа в поддержке королевы в течение 70 лет брака, его биограф Джайлс Брандрет написал: Соавтором успеха был герцог Эдинбургский, — так резюмировал свой материал автор издания France 24.

Корреспондент Пенни Джунор, которая пишет о королевской семье, в интервью Evening Standard рассказала, что последствия смерти Филиппа для королевы будут большими.

Она отметила, что герцог был сложным человеком, но королева знала подходы к своему мужу.

Также королевский автор вспомнила приятную историю с участием герцога, которая случилась в городке Доркинг в Суррее в период Пасхальных праздников. Королева с одной стороны улицы собирала цветы, которые ей дарили.

Джунор отмечает, что наряду с грубостью — принц Филипп однозначно мог быть хулиганом и довести взрослых мужчин до слез — у него была довольно милая, сопереживающая сторона.

Слова поддержки и сочувствия Елизавете II и ее семье выразили другие европейские королевские дворы.

Король Бельгии Филипп прислал королю личное сообщение и сказал, что надеется поговорить с ней лично, когда это будет возможно.

Он добавил, что он и королева Матильда всегда будут “хранить воспоминания о наших теплых встречах”.

Deeply saddened by the passing away of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We wish to express our deepest condolences to Her Majesty The Queen, the British Royal Family and the people of the United Kingdom. ⁰Philippe and Mathilde pic.twitter.com/Y7WKzNX6bK

Король Швеции Карл Густав сказал, что герцог был “большим другом нашей семьи в течение многих лет, отношений, которые мы очень ценим”.

Королевская семья Нидерландов в заявлении отметила, что вспоминает принца Филиппа с большим уважением.

Response by King Willem-Alexander, Queen Máxima and Princess Beatrix upon the death of Prince Philip. https://t.co/WKiwviYw4t pic.twitter.com/wR2pVg0XuT

В заявлении короля Норвегии Гарольда говорится, что его мысли о Елизавете II и остальных членах ее семьи.

В период с 1955 по 1957 принц Филипп был президентом Футбольной Ассоциации Англии. Twitter национальной команды Англии, отметил, что герцог посетил ряд матчей сборной, включая победу в финале ЧМ-1966 над Германией.

It’s with immense sadness that we learned of HRH The Duke of Edinburgh’s death earlier today.

Prince Philip was @FA‘s president between 1955 and 1957, and attended a number of #ThreeLions games – including our win over Germany in the 1966 @FIFAWorldCup final. pic.twitter.com/lUTImpriHy

— England (@England) April 9, 2021