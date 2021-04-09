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Факты / Мир
Марія Степанюк |

До последнего оставался загадкой: что пишут ведущие СМИ о принце Филиппе

Слова соболезнования направляют в Великобританию со всего мира после того, как в пятницу, 9 апреля, Букингемский дворец оповестил о смерти принца Филиппа, герцога Эдинбургского.

Прицн Филипп и Королева Елизавета II

Супруг королевы Елизаветы II умер на 100 году жизни в Виндзорском замке из-за ухудшения состояния здоровья.

Официальные страницы Букингемского дворца опубликовали черно-белый снимок герцога с его молодости и сообщили о потере.

А официальный сайт Букингемского дворца погас. Во время его посещения, можно увидеть портрет принца Филиппа на черном фоне, его годы жизни и небольшой реквием.

Спустя несколько мгновений после известия о смерти герцога Эдинбургского тысячи людей в социальных сетях начали чествовать его память. Принцу Филиппу в июне должно было исполниться 100 лет.

Первые страницы ведущих мировых изданий, таких как: The Times, The Guardian, Sky News, The NYT, BBC, The Irish Times, France 24, El Pais и т.д. — поместили на главные страницы известие о смерти супруга Елизаветы II.

Испанское издание El Pais в новости о смерти рассказывает, что герцог Эдинбургский несколько раз хотел написать автобиографию, но ни одна из попыток не увенчалась успехом.

— Муж Елизаветы II до последнего оставался загадкой и неизвестной картой, служившей сторонникам и критикам монархии.

А еще добавляют, что Филипп коллекционировал рисунки известных британских карикатуристов. У него было почти 200 оригинальных рисунков, которые он распространил по комнатам Виндзорского замка.

Филипп Эдинбургский был аристократом без гражданства, отказавшись от своей истории и фамилии, чтобы объединить Дом Виндзоров.

Принц Филипп умер — что пишут мировые СМИ о супруге Елизаветы II

Принц Филипп, родившийся на острове Корфу, когда-то называл себя “дискредитированным балканским принцем без особых заслуг и отличий”, сыграл ключевую роль в развитии современной монархии в Великобритании, — пишет The Guardian.

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Другое британское издание The Independent рассказывает, что принц Филипп иногда был вспыльчивым, а еще имел склонность говорить то, что думает. Авторы материала Адам Форест и Самюэль Озборн вспоминают его неуместную шутку шотландским студентам. Перед их поездкой в ​​Китай герцог сказал, что они могут стать узкоглазыми.

А во время посещения завода в Глазго он указал на блок предохранителей с незакрепленными проводами и сказал, что его установил индеец.

Некоторые королевские наблюдатели считают, что его склонность говорить то, что он думал, означала, что он оказывал королеве крайне необходимые советы.

— Всю жизнь она была окружена мужчинами, которые говорили “да, мадам”, а он был одним из мужчин, который всегда говорил ей, как это было на самом деле, или по крайней мере как он это видел.

Принц Филипп умер — что пишут мировые СМИ о супруге Елизаветы II

Учитывая роль принца Филиппа в поддержке королевы в течение 70 лет брака, его биограф Джайлс Брандрет написал: Соавтором успеха был герцог Эдинбургский, — так резюмировал свой материал автор издания France 24.

Корреспондент Пенни Джунор, которая пишет о королевской семье, в интервью Evening Standard рассказала, что последствия смерти Филиппа для королевы будут большими.

— Королева, без сомнения, ожидала, что это произойдет. Принц Филипп был эпохой и важной персоной в ее жизни. Они были вместе всю жизнь, — сказала Джунор.

Она отметила, что герцог был сложным человеком, но королева знала подходы к своему мужу.

— Есть история о королеве на Королевской яхте Britannia. Она отказывалась выходить из каюты, пока у принца Филиппа не улучшится настроение.

принц філіпп

Фото: Getty Images

Также королевский автор вспомнила приятную историю с участием герцога, которая случилась в городке Доркинг в Суррее в период Пасхальных праздников. Королева с одной стороны улицы собирала цветы, которые ей дарили.

— Была одна маленькая девочка, у которой был один нарцисс, на который королева не обратила внимания, это заметил принц Филипп. Он подошел к этой девочке, поднял ее через барьер и сказал: иди и подари свой цветок королеве, и она сделала это, и ее день сложился.

Джунор отмечает, что наряду с грубостью — принц Филипп однозначно мог быть хулиганом и довести взрослых мужчин до слез — у него была довольно милая, сопереживающая сторона.

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Реакция других королевских семей Европы

Слова поддержки и сочувствия Елизавете II и ее семье выразили другие европейские королевские дворы.

Король Бельгии Филипп прислал королю личное сообщение и сказал, что надеется поговорить с ней лично, когда это будет возможно.

Он добавил, что он и королева Матильда всегда будут “хранить воспоминания о наших теплых встречах”.

Король Швеции Карл Густав сказал, что герцог был “большим другом нашей семьи в течение многих лет, отношений, которые мы очень ценим”.

Королевская семья Нидерландов в заявлении отметила, что вспоминает принца Филиппа с большим уважением.

— Он посвятил свою долгую жизнь службе британскому народу и своим многочисленным обязанностям. Его живая личность произвела неизгладимое впечатление.

В заявлении короля Норвегии Гарольда говорится, что его мысли о Елизавете II и остальных членах ее семьи.

В период с 1955 по 1957 принц Филипп был президентом Футбольной Ассоциации Англии. Twitter национальной команды Англии, отметил, что герцог посетил ряд матчей сборной, включая победу в финале ЧМ-1966 над Германией.

Смерть принца Филиппа

Смерть принца Филиппа — супруга королевы Елизаветы II наступила 9 апреля. Последние годы состояние его здоровья ухудшалось и он все реже появлялся на публике.

Герцог Эдинбургский отказался от выполнения  королевских обязанностей в 2017 году.

Похороны принца Филиппа не будут государственными, они пройдут в кругу близких людей без церемонии прощания. Герцога Эдинбургского похоронят в городе Винздор.

Фото: Getty Images

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