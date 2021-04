Принц Філіп помер – що пишуть світові ЗМІ про чоловіка Єлизавети II

Слова співчуття надсилають до Великої Британії з усього світу після того, як у п’ятницю, 9 квітня, Букінгемський палац сповістив про смерть принца Філіпа, герцога Единбурзького.

Чоловік королеви Єлизавети II помер на 100 році життя у Віндзорському замку через погіршення стану здоров’я.

Офіційні сторінки Букінгемського палацу опублікували чорно-білий знімок герцога з його молодості та повідомили про втрату.

А офіційний сайт Букінгемського палацу погас. Під час його відвідин можна побачити портрет принца Філіпа на чорному тлі, його роки життя та невеличкий реквієм.

Через кілька миттєвостей після звістки про смерть герцога Единбурзького тисячі людей у соціальних мережах почали вшановувати його пам’ять. Принцу Філіпу у червні мало виповнитися 100 років.

Перші сторінки провідних світових видань, таких як The Times, The Guardian, Sky News, The NYT, BBC, The Irish Times, France 24, El Pais тощо – помістили на головні сторінки звістку про смерть чоловіка Єлизавети II.

Іспанське видання El Pais у новині про смерть розповідає, що герцог Единбурзький кілька разів хотів написати автобіографію, але жодна зі спроб не мала успіху.

А ще додають, що Філіп колекціонував малюнки відомих британських карикатуристів. У нього було майже 200 оригінальних малюнків, які він розповсюдив по кімнатах Віндзорського замку.

Філіп Единбурзький був аристократом без громадянства, відмовившись від своєї історії та прізвища, щоб об’єднати Дім Віндзорів.

Принц Філіп, який народився на острові Корфу, колись називав себе “дискредитованим балканським принцом без особливих заслуг і відзнак”, відіграв ключову роль у розвитку сучасної монархії у Великої Британії, – пише The Guardian.

Інше британське видання The Independent розповідає, що принц Філіп інколи був запальним, а ще мав схильність говорити те, що думає. Автори матеріалу Адам Форест та Самюель Озборн пригадують його недоречний жарт шотландським студентам. Перед їхньою поїздкою до Китаю герцог сказав, що вони можуть стати вузькоокими.

А під час відвідин заводу у Глазго він вказав на блок запобіжників з незакріпленими дротами і сказав, що його встановив індіанець.

Деякі королівські спостерігачі вважають, що його схильність говорити те, що він думав, означала, що він надавав королеві вкрай необхідні поради.

Враховуючи роль принца Філіпа у підтримці королеви протягом понад 70 років шлюбу, його біограф Джайлс Брандрет написав: Співавтором успіху був герцог Единбурзький, – так резюмував свій матеріал автор видання France 24.

Кореспондент Пенні Джунор, яка пише про королівську родину, в інтерв’ю Evening Standard розповіла, що наслідки смерті Філіпа для королеви будуть великими.

Вона зазначила, що герцог був складною людиною, але королева знала підходи до свого чоловіка.

Також королівський автор пригадала приємну історію за участю герцога, що трапилася у містечку Доркінг у Сурреї у період Великодніх свят. Королева з одного боку вулиці збирала квіти, які їй дарували.

Джунор зазначає, що поряд із грубістю – принц Філіп однозначно міг бути хуліганом і довести дорослих чоловіків до сліз – у нього була досить мила, співчутлива сторона.

Слова підтримки та співчуття Єлизаветі II та її родині висловили інші європейські королівські двори.

Король Бельгії Філіп надіслав королеві особисте повідомлення і сказав, що сподівається поговорити з нею особисто, коли це буде можливо.

Він додав, що він та королева Матильда завжди “зберігатимуть спогади про наші теплі зустрічі”.

Deeply saddened by the passing away of His Royal Highness The Prince Philip, Duke of Edinburgh. We wish to express our deepest condolences to Her Majesty The Queen, the British Royal Family and the people of the United Kingdom. ⁰Philippe and Mathilde pic.twitter.com/Y7WKzNX6bK

Король Швеції Карл Густав сказав, що герцог був “великим другом нашої сім’ї протягом багатьох років, відносин, які ми дуже цінуємо”.

Королівська сім’я Нідерландів у заяві зазначила, що згадує принца Філіпа з великою повагою.

Response by King Willem-Alexander, Queen Máxima and Princess Beatrix upon the death of Prince Philip. https://t.co/WKiwviYw4t pic.twitter.com/wR2pVg0XuT

У заяві короля Норвегії Гарольда йдеться, що його думки про Єлизавету II та решту членів її сім’ї.

У період з 1955 до 1957 років принц Філіп був президентом Футбольної Асоціації Англії. Twitter національної команди Англії, зазначив, що герцог відвідав низку матчів збірної, включаючи перемогу у фіналі ЧС-1966 над Німеччиною.

It’s with immense sadness that we learned of HRH The Duke of Edinburgh’s death earlier today.

Prince Philip was @FA‘s president between 1955 and 1957, and attended a number of #ThreeLions games – including our win over Germany in the 1966 @FIFAWorldCup final. pic.twitter.com/lUTImpriHy

— England (@England) April 9, 2021