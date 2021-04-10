Принц Гарри впервые вернется в Великобританию после отказа от королевских обязанностей. Он прилетит на похороны своего дедушки — принца Филиппа, который скончался утром 9 апреля.

Будет ли сопровождать его беременная жена Меган Маркл, неизвестно. Это будет зависеть от совета врачей, ведь лететь в Англию из Калифорнии 12 часов.

Известно, что у принца Гарри были достаточно близкие отношения с дедушкой.

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Смерть принца Филиппа

Смерть принца Филиппа настала 9 апреля. Об этом сообщила королевская семья.

Принцу Филиппу было 99 лет, в марте его выписали из больницы после операции на сердце. Церемонии прощания с принцем не будет — на похоронах будут присутствовать только самые близкие люди. Его похоронят в Виндзоре.