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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Принц Гарри вернется в Британию, чтобы попрощаться с дедушкой Филиппом

Принц Гарри впервые вернется в Великобританию после отказа от королевских обязанностей. Он прилетит на похороны своего дедушки — принца Филиппа, который скончался утром 9 апреля.

принц Філіп і принц Філіпа

Будет ли сопровождать его беременная жена Меган Маркл, неизвестно. Это будет зависеть от совета врачей, ведь лететь в Англию из Калифорнии 12 часов.

Известно, что у принца Гарри были достаточно близкие отношения с дедушкой.

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Принц Филипп будет похоронен в Виндзоре

Смерть принца Филиппа

Смерть принца Филиппа настала 9 апреля. Об этом сообщила королевская семья.

Принцу Филиппу было 99 лет, в марте его выписали из больницы после операции на сердце. Церемонии прощания с принцем не будет — на похоронах будут присутствовать только самые близкие люди. Его похоронят в Виндзоре.

Источник: New York Post

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