9 апреля умер Герцог Эдинбургский, принц Филипп, ему было 99 лет. Похороны принца Филиппа не будут государственными, они пройдут в кругу близких людей — посторонних просят не вмешиваться.

Герцога Эдинбургского похоронят в городе Винздор.

В Великобритании из-за смерти принца Филиппа объявлен 30-дневный траур. Все члены парламента будут носить черные ленты на руках, а мужчины еще и галстуки. Также в этот период королева не будет заниматься делами государства, поэтому принятие законов не произойдет.

Смерть принца Филиппа

Смерть принца Филиппа — супруга королевы Елизаветы II наступила 9 апреля. Последние годы состояние его здоровья ухудшалось и он все реже появлялся на публике.

Еще в 2017 году Герцог Эдинбургский объявил, что отказывается от королевских обязанностей.

В марте его выписали из больницы, где он пробыл почти месяц. В этот период принц Филипп проходил лечение от инфекции, также ему сделали операцию на сердце.