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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Принц Гаррі повернеться у Британію, щоб попрощатися з дідусем Філіпом

Принц Гаррі вперше повернеться у Велику Британію після відмови від королівських обов’язків. Він прилетить на похорон свого дідуся – принца Філіпа, який помер вранці 9 квітня.

принц Філіп і принц Філіпа

Чи супроводжуватиме його вагітна дружина Меган Маркл, невідомо. Це залежатиме від поради лікарів, адже летіти в Англію з Каліфорнії 12 годин.

Відомо, що у принца Гаррі були досить близькі стосунку з дідусем.

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Принца Філіпа поховають у Віндзорі

Смерть принца Філіпа

Про смерть принца Філіпа стало відомо 9 квітня. Про це повідомила королівська родина.

Принцу Філіпу було 99 років, у березні його виписали з лікарні після операції на серці. Церемонії прощання з принцом не буде – на похоронах будуть присутні лише найближчі люди. Його поховають у Віндзорі.

Джерело: New York Post

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