9 квітня помер Герцог Единбурзький, принц Філіп, йому було 99 років. Похорон принца Філіпа не буде державним, він пройде у колі близьких людей без церемонії прощання.

Сторонніх та представників преси просять не втручатися. Герцога Единбурзького поховають у місті Вінздор. Приватна служба пройде у каплиці у Віндзорському замку. Це не лише відповідає заходам безпеки у зв’язку з пандемією коронавірусу, а й особистим побажанням принца Філіпа.

У Великій Британії через смерть принца Філіпа оголошено 30-денну жалобу. Всі члени парламенту носитимуть чорні стрічки на руках, а чоловіки ще й краватки. Також у цей період королева не буде займатися справами держави, тож ухвалення законів не відбудеться.

Смерть принца Філіпа

Про смерть принца Філіпа – чоловіка королеви Єлизавети II стало відомо 9 квітня. Останні роки стан його здоров’я погіршувався і він дедалі рідше з’являвся на публіці.

Ще у 2017 році Герцог Единбурзький оголосив, що відмовляється від королівських обов’язків.

У березні його виписали з лікарні, де він пробув майже місяць. У цей період принц Філіп проходив лікування від інфекції, також йому зробили операцію на серці.