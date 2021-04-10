11 лет назад в Смоленске (Россия) при заходе на посадку разбился самолет, на борту которого находился тогдашний президент Польши Лех Качинский с супругой Марией и еще 95 человек.

Среди погибших было высшее военное руководство, представители польского Сейма и Сената, канцелярии президента, высшего военного командования, депутаты политических партий, а также общественные и религиозные деятели. Никто из людей, которые тогда были на борту самолета, не выжил.

Через 11 лет после Смоленской трагедии Факты ICTV рассказывают, что за это время удалось установить следствию и наказаны ли виновные в авиакатастрофе.

Что известно о катастрофе

10 апреля 2010 года польская делегация во главе с первыми лицами страны, среди которых был президент Лех Качинский, отправились в российский город Смоленск.

Делегация летела, чтобы посетить кладбище Катынь под Смоленском. Президент и другие должностные лица должны были почтить память польских военных, которых удерживали в советских лагерях и расстреляли органы НКВД в 1940 году.

Но примерно в 9.40-9.50 по киевскому времени самолет Ту-154 при посадке на аэродроме Смоленск-Северный разбился. Кроме Леха и Марии Качинских, в авиакатастрофе погибли глава Национального банка Польши Славомир Скшипек, заместитель министра иностранных дел Анджей Кремер, руководитель Института национальной памяти Януш Куртыка, председатель Генерального штаба Польши Францишек Гонгора, экс-президент Польши Рышард Качоровский и другие представители польской элиты.

Сначала Комиссия государственной авиации по расследованию авиакатастроф МВД Польши заявила, что причиной Смоленской катастрофы была ошибка экипажа. Но в 2016 году тогдашний министр обороны Антони Мацеревич приказал возобновить расследование, которое продолжается и по сей день.

Лех Качинский

Расследование российской стороны

Расследованием Смоленской катастрофы в России занимался Межгосударственный авиационный комитет. В 2011 году он опубликовал отчет, в котором говорилось о том, что диспетчеры сообщали экипажу о сильном тумане и плохой видимости перед посадкой.

Якобы последнее предупреждение о видимости в 200 метров пилоты получили за четыре минуты до катастрофы. В отчете отмечалось, что в таких условиях самолет было невозможно посадить. Кроме того, аэродром Северный не был оснащен навигационной системой, которая позволяет посадку в условиях плохой видимости.

Но экипаж самолета Ту-154 запросил разрешение сделать пробную посадку.

В целом вывод комиссии был таков: польский самолет разбился, когда подлетал к смоленскому аэродрому Северный, из-за ошибки пилотов, которые не смогли принять правильных решений в условиях плохой видимости.

Расследование Польши

Смоленскую катастрофу в Польше начинали расследовать дважды. Первое расследование из них Варшава начала сразу после трагедии. Но ресурсов у польской стороны тогда было мало. Ведь РФ не предоставила Польше обломки самолета и записи переговоров пилотов в кабине.

Поэтому первое расследование базировалось только на записях переговоров пилотов и диспетчеров аэродрома и на реконструкции самого события.

Учитывая эти обстоятельства, в 2011 году Варшава обнародовала свой отчет, согласно которому причиной катастрофы под Смоленском назвали несколько факторов: ошибки пилотов, несвоевременные команды российских диспетчеров, плохое оснащение аэропорта.

Но брат Леха Качинского, соучредитель и лидер партии Право и справедливость Ярослав Качинский сразу заявил, что не верит в эту версию следствия. Поэтому после того, как в 2015 году его политсила победила на парламентских выборах, в феврале 2016 года Польша возобновила следствие.

Вывод, который сделали польские органы, кардинально отличался от отчета, предоставленного Россией в 2011 году. Согласно результатам расследования, самолет начал распадаться задолго до столкновения с землей из-за того, что на борту Ту-154 было два взрыва — в районе левого крыла и в центральном отсеке самолета.

Кроме того, комиссия считает, что диспетчеры в Смоленске неправильно вели президентский самолет на посадку. После своего расследования Генпрокуратура Польши потребовала Россию выдвинуть обвинения диспетчерам.

Как продвигается расследование

По состоянию на сегодня расследование Смоленской катастрофы президентского самолета Ту-154 считается незавершенным. Поскольку российская сторона удерживает и отказывается передавать Польше часть обломков борта, черные ящики с записями, а также другие доказательства.

В 2018 году польская подкомиссия Министерства обороны по расследованию катастрофы сообщила, что на элементах корпуса самолета Ту-154, а также на теле по крайней мере одной жертвы катастрофы были обнаружены следы взрывчатки.

Через год британская лаборатория судебно-взрывчатых веществ Forensic Explosives Laboratory Министерства обороны Великобритании подтвердила, что обнаружила следы веществ, которые используются для производства взрывчатки, в частности тротила, на большинстве из 200 образцов обломков самолета.

В сентябре 2020 года польская прокуратура обратилась в суд и попросила арестовать трех российских диспетчеров, которые работали в день авиакатастрофы под Смоленском. Их обвиняют в том, что они умышленно довели ситуацию до авиакатастрофы, которая стала причиной гибели большого количества людей.

В частности, по информации польских следователей, на аэродроме вышла из строя система радиолокационной посадки, которую использовали в смоленском диспетчерском пункте. А из-за того, что самолет исчез с мониторов диспетчеров, большая часть информации, которую они передавали пилотам о местонахождении самолета, могла не соответствовать действительности.

Поэтому следователи пришли к выводу, что российские диспетчеры давали пилотам команды снизиться и идти на посадку, но не знали местонахождение самолета.

Между тем в России заявили, что не выдадут диспетчеров. В частности, официальный представитель МИД России Мария Захарова объяснила, что, согласно Конституции, Россия не имеет права никому и ни при каких обстоятельствах выдавать своих граждан.

Но обращение польской прокуратуры в суд — это уже первый шаг к тому, чтобы российских диспетчеров объявили в международный розыск. Ведь в дальнейшем это позволит требовать их выдачи польской власти.