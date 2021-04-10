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Факты / Мир
Анастасія Дячкіна |

Сломанные деревья и погром в магазинах: в Индонезии произошло мощное землетрясение

Возле побережья острова Ява, что в Индонезии, произошло мощное землетрясение магнитудой 6.00.

землетрус

В то же время предупреждение о цунами не поступало.

— Это было довольно мощно и продолжалось долгое время. Все вокруг качалось, — рассказала местная жительница.

Землетрясение произошло на глубине 82 километра, в 45 километрах к юго-западу от города-миллионника Маланг, что на восточной части Явы.

Пользователи соцсетей уже начали публиковать последствия землетрясения.

Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Землетрясение в Румынии

В сейсмически активной зоне Вранча на территории Румынии 9 апреля в 21.36 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6, распространившееся на территорию Украины.

Подземные толчки ощущались в Ренийском, Болградском и Измаильском районах Одесской области, но без негативных последствий.

Источник: AFP

Фото: Dreamstime

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