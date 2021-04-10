Возле побережья острова Ява, что в Индонезии, произошло мощное землетрясение магнитудой 6.00.
В то же время предупреждение о цунами не поступало.
— Это было довольно мощно и продолжалось долгое время. Все вокруг качалось, — рассказала местная жительница.
Gempa di salah satu pusat perbelanjaan di #Malang . Semoga semua baik2 aja @infoBMKG @InfoHumasBMKG pic.twitter.com/sMHE4hObdw
— Amulhusni (@Amulhusni3) April 10, 2021
Землетрясение произошло на глубине 82 километра, в 45 километрах к юго-западу от города-миллионника Маланг, что на восточной части Явы.
Пользователи соцсетей уже начали публиковать последствия землетрясения.
Pray for #gempajatim #Malang pic.twitter.com/hlZbgm54y5
— Putra Kurniawan (@PutraKur080808) April 10, 2021
Ini kejadian di Turen #Malang rumahnya sampe rusak kayak gini, semoga orang2 di luar sana diberi ketabahan dan perlindungan sama tuhan yang maha esa.
Ikut berduka atas terjadinya gempa ini pic.twitter.com/lFb4AZWlxW
— akun bedong (@antinjelimet) April 10, 2021
Информации о жертвах или пострадавших не поступало.
Землетрясение в Румынии
В сейсмически активной зоне Вранча на территории Румынии 9 апреля в 21.36 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6, распространившееся на территорию Украины.
Подземные толчки ощущались в Ренийском, Болградском и Измаильском районах Одесской области, но без негативных последствий.
Источник: AFP