Возле побережья острова Ява, что в Индонезии, произошло мощное землетрясение магнитудой 6.00.

В то же время предупреждение о цунами не поступало.

— Это было довольно мощно и продолжалось долгое время. Все вокруг качалось, — рассказала местная жительница.

Землетрясение произошло на глубине 82 километра, в 45 километрах к юго-западу от города-миллионника Маланг, что на восточной части Явы.

Пользователи соцсетей уже начали публиковать последствия землетрясения.

Ini kejadian di Turen #Malang rumahnya sampe rusak kayak gini, semoga orang2 di luar sana diberi ketabahan dan perlindungan sama tuhan yang maha esa.

Ikut berduka atas terjadinya gempa ini pic.twitter.com/lFb4AZWlxW — akun bedong (@antinjelimet) April 10, 2021

Информации о жертвах или пострадавших не поступало.

Землетрясение в Румынии

В сейсмически активной зоне Вранча на территории Румынии 9 апреля в 21.36 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6, распространившееся на территорию Украины.

Подземные толчки ощущались в Ренийском, Болградском и Измаильском районах Одесской области, но без негативных последствий.

Источник: AFP