В сейсмически активной зоне Вранча на территории Румынии 9 апреля в 21.36 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6, распространившееся на территорию Украины.

Подземные толчки ощущались в Ренийском, Болградском и Измаильском районах Одесской области, но без негативных последствий.

ГСЧС не получала от граждан никаких обращений из-за землетрясения.

По данным Национального института физики Земли в Румынии, очаг землетрясения находился на глубине 77 км.

В последний раз землетрясение на территории Украины было в январе. Во Львовской области 11 января зафиксировали подземные толчки магнитудой около 1,9.

На сейсмической станции Карпатского региона сказали, что подземный толчок не имел негативных последствий, поскольку не ощущался на поверхности.