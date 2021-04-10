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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Землетрясение в Румынии задело Одесскую область в Украине

В сейсмически активной зоне Вранча на территории Румынии 9 апреля в 21.36 зарегистрировано землетрясение магнитудой 4,6, распространившееся на территорию Украины.

Землетрус

Подземные толчки ощущались в Ренийском, Болградском и Измаильском районах Одесской области, но без негативных последствий.

ГСЧС не получала от граждан никаких обращений из-за землетрясения.

По данным Национального института физики Земли в Румынии, очаг землетрясения находился на глубине 77 км.

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В последний раз землетрясение на территории Украины было в январе. Во Львовской области 11 января зафиксировали подземные толчки магнитудой около 1,9.

На сейсмической станции Карпатского региона сказали, что подземный толчок не имел негативных последствий, поскольку не ощущался на поверхности.

Источник: ГСЧС

Фото: Dreamstime

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