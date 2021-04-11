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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Президент Чехии из-за болезни будет передвигаться на коляске

Президент Чехии Милош Земан долгое время страдает от невропатии ног. Он заявил, что вскоре для передвижения ему придется использовать коляску.

Милош Земан президент Чехии

По его словам, он надеется на чудо — политик будет практиковаться в ходьбе после улучшения погоды и потепления. Однако также Земан отмечает, что болезнь прогрессирует и состояние его ног ухудшается.

76-летний Милош Земан, президент Чехии, долгое время лечится от невропатии стопы — болезнь или травма любой части тела, впоследствии которой повреждены нервные волокна.

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После того как заболевание начинает прогрессировать, человек может потерять способность вращать стопой, а также пальцами ноги.

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Источник: Blesk.cz

Фото: Depositphotos

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