Президент Чехии из-за болезни будет передвигаться на коляске

Президент Чехии Милош Земан долгое время страдает от невропатии ног. Он заявил, что вскоре для передвижения ему придется использовать коляску.

По его словам, он надеется на чудо — политик будет практиковаться в ходьбе после улучшения погоды и потепления. Однако также Земан отмечает, что болезнь прогрессирует и состояние его ног ухудшается.

76-летний Милош Земан, президент Чехии, долгое время лечится от невропатии стопы — болезнь или травма любой части тела, впоследствии которой повреждены нервные волокна.

После того как заболевание начинает прогрессировать, человек может потерять способность вращать стопой, а также пальцами ноги.

Чехия предлагает ЕС расширить санкции против РФ

Власти Чехии призвали расширить ограничительные меры против Российской Федерации. Они считают, что в стране фиксируются признаки нарушения основных прав и свобод граждан.

В стране призвали добиваться в рамках Европейского Союза формирования общего подхода к действиям России, а также ввести новые санкции.

Источник: Blesk.cz