Власти Чехии призвали расширить ограничительные меры против Российской Федерации.

Они считают, что в стране фиксируются признаки нарушения основных прав и свобод граждан.

Заявление Сената Чехии связано с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального после его прибытия в РФ, а также с протестами в его поддержку.

В стране призвали добиваться в рамках Европейского Союза формирования общего подхода к действиям России, а также ввести новые санкции.

Санкции против России

Украинское правительство одобрило введение ограничений против 13 российских авиакомпаний.

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Им хотят запретить полеты над Украиной в связи с тем, что они нарушают воздушное пространство страны и летают над Крымом.

Подробнее о санкциях против России читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сенат Чехии