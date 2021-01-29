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Факты / Мир
Людмила Грубнік |

Сенат Чехии предлагает ЕС расширить санкции против РФ

Власти Чехии призвали расширить ограничительные меры против Российской Федерации.

Санкції проти РФ

Они считают, что в стране фиксируются признаки нарушения основных прав и свобод граждан.

Заявление Сената Чехии связано с задержанием российского оппозиционера Алексея Навального после его прибытия в РФ, а также с протестами в его поддержку.

В стране призвали добиваться в рамках Европейского Союза формирования общего подхода к действиям России, а также ввести новые санкции.

Санкции против России

Украинское правительство одобрило введение ограничений против 13 российских авиакомпаний.

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Им хотят запретить полеты над Украиной в связи с тем, что они нарушают воздушное пространство страны и летают над Крымом.

Подробнее о санкциях против России читайте на Фактах ICTV.

Источник: Сенат Чехии

Фото: Dreamstime

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