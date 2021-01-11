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Факты / Украина
Євгенія Шапоренко |

Президент Чехии сравнил Майдан со штурмом Капитолия — реакция Украины

Президент Чехии Милош Земан сравнил штурм Капитолия в Вашингтоне (США) сторонниками Дональда Трампа с Революцией Достоинства в Украине в 2013-2014 годах.

На его заявление уже отреагировал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

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Украинский дипломат сравнил Земана с другим чешским президентом.

— Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего, — отметил Кулеба.

Президент Чехии сравнил Майдан со штурмом Капитолия — реакция Украины

Интервью Земана

Президент Чехии Милош Земан в интервью чешскому порталу blesk.cz заявил, что ему не нравится украинский Майдан.

— Вообще я не люблю жестокие революции, поэтому, например, мне тоже не нравится Майдан. И теперь у американцев это прямо у них дома,  заявил Земан.

Фото: УНИАН

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