Президент Чехії через хворобу пересуватиметься на візку

Президент Чехії Мілош Земан довгий час страждає на невропатію ніг. Він заявив, що незабаром для пересування йому доведеться використовувати коляску.

За його словами, він сподівається на диво – політик практикуватиметься у ходьбі після покращення погоди та потепління. Однак також Земан зазначає, що хвороба прогресує і стан його ніг погіршується.

76-річний Мілош Земан, президент Чехії, довгий час лікується від невропатії стопи – хвороба або травма будь-якої частини тіла, внаслідок якої пошкоджені нервові волокна.

Після того як захворювання починає прогресувати, людина може втратити здатність обертати стопою, а також пальцями ноги.

Чехія пропонує ЄС розширити санкції проти РФ

Влада Чехії закликала розширити обмежувальні заходи проти Російської Федерації. Вона вважає, що у країні фіксуються ознаки порушення основних прав і свобод громадян.

У країні закликали домагатися в рамках Європейського Союзу формування загального підходу до дій Росії, а також ввести нові санкції.

Джерело: Blesk.cz