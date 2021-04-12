Мэр Рима Вирджиния Раджи перепутала Колизей с театром во Франции

Мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи спутала римский Колизей с французским амфитеатром в городе Ним.

Мэр Рима распространила в социальной сети Facebook видеоролик, в котором анонсируется соревнования по гольфу Ryder Cup с участием лучших игроков мира.

Событие должно пройти в 2023 году в муниципалитете Гвидония, который является частью столичного региона.

В начале видео демонстрируется древний амфитеатр французского города Ним, который можно спутать с римским Колизеем.

После такой ошибки Вирджинию Раджи накрыла волна критики. Издание Roma Today отметило, что спутать Колизей и арену в Ниме непростительная ошибка для любого жителя Рима.

— За пять лет неудач, ошибок и катастроф Вирджиния Раджи в мэрии приучила нас к различным видам глупостей. Но на этот раз мы установили новый рекорд. Хочется плакать, потому что на видео, которое подготовил городской совет, вместо Колизея — арена в Ниме, — сказал римский депутат Лучано Нобиле.

Он отметил, что подобной ошибки не допустил бы даже ученик начальной школы, а также саркастически добавил: Держись, Рим, этот срок почти истек.

Отметим, что Вирджиния Раджи выдвигается на второй срок на пост городского головы, поэтому секретарь от Демократической партии Рима Андреа Кассу не удержался и тоже прокомментировал:

— Может ли человек, который после пяти лет в кресле городского главы, не признать Колизей и повторно претендовать на эту должность? Нет.

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После шквала критики городской совет Рима заменил видеоролик. Вместо кадров с амфитеатром поместили видео одного из соборов Рима.

Диванный скандал

Во время визита руководства Европсоюза к президенту Турции Реджепу Эрдогану было нарушено дипломатический протокол — президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен не хватило стула.

Попозировав для протокольных фотографий, троица направилась в зал для переговоров, где произошел конфуз: под флагами ЕС и Турции было только два кресла, а на незначительном расстоянии стоял большой диван.

Стулья достались Мишелю и Эрдогану, а Фон дер Ляйен посадили на диван.

Источник: Roma Today

Фото: Virginia Raggi