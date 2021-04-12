Мер Рима Вірджинія Раджі переплутала Колізей з театром у Франції

Мер італійської столиці Вірджинія Раджі сплутала римський Колізей з французьким амфітеатром у місті Нім.

Міський голова Рима поширила у соціальній мережі Facebook відеоролик, в якому анонсується змагання з гольфу Ryder Cup за участю найкращих гравців світу.

Подія має відбутися у 2023 році у муніципалітеті Гвідонія, що є частиною столичного регіону.

На початку відео демонструється стародавній амфітеатр французького міста Нім, який можна сплутати з римським Колізеєм.

Після такої помилки Вірджинію Раджі накрила хвиля критики. Видання Roma Today зазначило, що сплутати Колізей та арену у Німі недопустима помилка для будь-якого мешканця Риму.

— За п’ять років невдач, помилок та катастроф Вірджинія Раджі у мерії привчила нас до різних видів дурощів. Але цього разу ми встановили новий рекорд. Хочеться плакати, тому що на відео, що підготувала міська рада, замість Колізею – арена в Німі, – сказав римський депутат Лучано Нобілі.

Він зазначив, що подібної помилки не припустився б навіть учень початкової школи, а також саркастично додав: Тримайся, Риме, цей термін майже закінчився.

Зазначимо, що Вірджинія Раджі висувається на другий термін на пост міського голови, тож секретар від Демократичної партії Рима Андреа Касу не втримався і теж прокоментував:

— Чи може людина, яка після п’яти років у кріслі міського голови, не визнати Колізей і повторно претендувати на цю посаду? Ні.

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Після шквалу критики міська рада Рима замінила відеоролик. Замість кадрів з амфітеатром помістили відео одного із соборів Рима.

Диванний скандал

Під час візиту керівництва Європсоюзу до президента Туреччини Реджепа Ердогана було порушено дипломатичний протокол – президенту Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн не вистачило стільця.

Попозувавши для протокольних фотографій, трійця попрямувала до залу для переговорів, де трапився конфуз: під прапорами ЄС та Туреччини було лише два крісла, а на незначній відстані стояв великий диван.

Стільці дісталися Мішелю та Ердогану, а Фон дер Ляєн посадили на диван.

Джерело: Roma Today

Фото: Virginia Raggi