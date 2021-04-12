Принц Гарри вернулся в Великобританию, чтобы прийти на похороны мужа королевы Елизаветы II и своего дедушки принца Филиппа.

Герцог Сассекский прибыл в Лондон рейсом из Лос-Анджелеса. Его самолет приземлился в аэропорту Хитроу 11 апреля в 13.15 (примерно 15.15 по киевскому времени).

Принц Гарри остановился в коттедже Ноттингем, который располагается на территории Кенсингтонского дворца в западной части Лондона, где он жил со своей женой Меган Маркл.

Источники, близкие к паре, сообщают, что 39-летняя Меган хотела присоединиться к своему мужу, но врач посоветовал ей не путешествовать, поскольку она ждет второго совместного с принцем Гарри ребенка.

Известно, что принца Филиппа похоронят 17 апреля в городе Винздор. Частная служба пройдет в часовне в Виндзорском замке.

Смерть принца Филиппа

9 апреля Букингемский дворец сообщил, что Герцог Эдинбургский принц Филипп умер в возрасте 99 лет. Из-за смерти мужа королевы Елизаветы II в Великобритании объявили период траура.

В течение 30 дней королева Елизавета II не будет заниматься государственными делами. Отмечается, что здоровье принца Филиппа некоторое время медленно ухудшалось — в марте его выписали из больницы после 28-дневной госпитализации.