Принц Гаррі повернувся до Великої Британії, щоб прийти на похорон чоловіка королеви Єлизавети II та свого дідуся принца Філіпа.

Герцог Сассекський прибув до Лондона рейсом з Лос-Анджелеса. Його літак приземлився в аеропорту Хітроу 12 квітня о 13.15 (приблизно 15.15 за київським часом).

Принц Гаррі зупинився в котеджі Ноттінгем, який розташовується на території Кенсінгтонського палацу у західній частині Лондона, де він жив зі своєю дружиною Меган Маркл.

Джерела, близькі до пари, повідомляють, що 39-річна Меган хотіла приєднатися до свого чоловіка, але лікар порадив їй не подорожувати, оскільки вона чекає на другу спільну з принцом Гаррі дитину.

Смерть принца Філіпа

9 квітня Букінгемський палац повідомив, що Герцог Единбурзький принц Філіп помер у віці 99 років. Через смерть чоловіка королеви Єлизавети II у Великій Британії оголосили період жалоби.

Протягом 30 днів королева Єлизавета II не займатиметься державними справами. Зазначається, що здоров’я принца Філіпа деякий час поволі погіршувалось – у березні його виписали з лікарні після 28-денної госпіталізації.