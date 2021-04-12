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Факти / Світ
Юлія Захарченко |

Принц Гаррі повернувся до Британії на похорон свого дідуся принца Філіпа

Принц Гаррі повернувся до Великої Британії, щоб прийти на похорон чоловіка королеви Єлизавети II та свого дідуся принца Філіпа.

Принц Гаррі

Герцог Сассекський прибув до Лондона рейсом з Лос-Анджелеса. Його літак приземлився в аеропорту Хітроу 12 квітня о 13.15 (приблизно 15.15 за київським часом).

Принц Гаррі зупинився в котеджі Ноттінгем, який розташовується на території Кенсінгтонського палацу у західній частині Лондона, де він жив зі своєю дружиною Меган Маркл.

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Джерела, близькі до пари, повідомляють, що 39-річна Меган хотіла приєднатися до свого чоловіка, але лікар порадив їй не подорожувати, оскільки вона чекає на другу спільну з принцом Гаррі дитину.

Смерть принца Філіпа

9 квітня Букінгемський палац повідомив, що Герцог Единбурзький принц Філіп помер у віці 99 років. Через смерть чоловіка королеви Єлизавети II у Великій Британії оголосили період жалоби.

Протягом 30 днів королева Єлизавета II не займатиметься державними справами. Зазначається, що здоров’я принца Філіпа деякий час поволі погіршувалось – у березні його виписали з лікарні після 28-денної госпіталізації.

Джерело: The Sun

Фото: Getty Images

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