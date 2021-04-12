В Чехии отменили режим чрезвычайного положения, который действовал полгода. С 12 апреля в стране отменяют ограничения относительно поездок между регионами, а также комендантский час.

Кроме того, открываются заведения общественного питания, некоторые магазины, библиотеки, зоопарки. Ученики младших классов вернутся в школу, однако им нужно сдавать тест на коронавирус два раза в неделю.

В воскресенье 11 апреля Министерство здравоохранения Чехии сообщило о 976 новых случаях коронавируса. Такие показатели последний раз фиксировали еще в сентябре.

Всего в Чехии, где проживает 10,7 млн людей, с начала пандемии зарегистрировано 1,58 млн случаев Covid-19.

Карантин в Великобритании

С 12 апреля в Великобритании также ослабили карантинные мероприятия. Правительство разрешило работу тренажерных залов и парикмахерских.

Заведения общественного питания смогут обслуживать клиентов только на улице. Подробнее о карантине в Великобритании читайте в материале Фактов ICTV.