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Факты / Мир
Людмила Богданова |

Открылись школы и кафе: в Чехии отменили чрезвычайное положение

В Чехии отменили режим чрезвычайного положения, который действовал полгода. С 12 апреля в стране отменяют ограничения относительно поездок между регионами, а также комендантский час.

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Кроме того, открываются заведения общественного питания, некоторые магазины, библиотеки, зоопарки. Ученики младших классов вернутся в школу, однако им нужно сдавать тест на коронавирус два раза в неделю.

В воскресенье 11 апреля Министерство здравоохранения Чехии сообщило о 976 новых случаях коронавируса. Такие показатели последний раз фиксировали еще в сентябре.

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Всего в Чехии, где проживает 10,7 млн людей, с начала пандемии зарегистрировано 1,58 млн случаев Covid-19.

Карантин в Великобритании

С 12 апреля в Великобритании также ослабили карантинные мероприятия. Правительство разрешило работу тренажерных залов и парикмахерских.

Заведения общественного питания смогут обслуживать клиентов только на улице. Подробнее о карантине в Великобритании читайте в материале Фактов ICTV.

Фото: Dreamstime

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