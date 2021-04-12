Власти Великобритании приняли решение ослабить карантинные ограничения с 12 апреля. Парикмахерские и тренажерные залы возобновили свою работу.
Заведения общественного питания смогут обслуживать клиентов на открытом воздухе. Обслуживание в помещении не будет разрешено до 17 мая.
Премьер-министр Борис Джонсон назвал это важным шагом на пути к освобождению от ограничений пандемии коронавируса.
В королевстве закрыли сотни тысяч предприятий с начала января во время вспышки заболеваемости Covid-19. Вакцинация и строгие карантинные ограничения против коронавируса снизили смертность на более чем на 95%, а заболеваемость — более чем на 90% по сравнению с январским пиком в королевстве.
Однако премьер-министр призывает придерживаться противоэпидемических мер, а также мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.
Карантин в Великобритании
В феврале Великобритания согласовала план ослабления карантина, который предусматривает четыре этапа с разницей в пять недель. Последний шаг предусматривает отмену всех карантинных ограничений летом.
С 29 марта в королевстве разрешили заниматься спортом на открытых площадках, собираться группами до шести человек и в таком же составе проводить свадьбы. Планируется, что до 21 июня в королевстве снимут все карантинные ограничения.
Источник: US News