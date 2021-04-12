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Факты / Мир
Юлія Захарченко |

Открыли кафе и тренажерные залы: Великобритания ослабила карантин

Власти Великобритании приняли решение ослабить карантинные ограничения с 12 апреля. Парикмахерские и тренажерные залы возобновили свою работу.

Открыли кафе и тренажерные залы: Великобритания ослабила карантин

Заведения общественного питания смогут обслуживать клиентов на открытом воздухе. Обслуживание в помещении не будет разрешено до 17 мая.

Премьер-министр Борис Джонсон назвал это важным шагом на пути к освобождению от ограничений пандемии коронавируса.

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В королевстве закрыли сотни тысяч предприятий с начала января во время вспышки заболеваемости Covid-19. Вакцинация и строгие карантинные ограничения против коронавируса снизили смертность на более чем на 95%, а заболеваемость — более чем на 90% по сравнению с январским пиком в королевстве.

Однако премьер-министр призывает придерживаться противоэпидемических мер, а также мыть руки и соблюдать социальную дистанцию.

Карантин в Великобритании

В феврале Великобритания согласовала план ослабления карантина, который предусматривает четыре этапа с разницей в пять недель. Последний шаг предусматривает отмену всех карантинных ограничений летом.

С 29 марта в королевстве разрешили заниматься спортом на открытых площадках, собираться группами до шести человек и в таком же составе проводить свадьбы. Планируется, что до 21 июня в королевстве снимут все карантинные ограничения.

Источник: US News

Фото: Pexels

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