PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факты / Мир
Людмила Богданова |

Опережает Украину: в Бутане за 16 дней вакцинировали 93% взрослых жителей

В Бутане (королевство в юго-восточной Азии между Китаем и Индией) за 16 дней вакцинировали 93% населения. Всего в королевстве привили 62% из 800 тыс. жителей. Это больше, чем в Украине, за более два месяца.

Опережает Украину: в Бутане за 16 дней вакцинировали 93% взрослых жителей

Кампания по вакцинации населения там стартовала 27 марта, хотя вакцину AstraZeneca Бутан получил еще в январе. Дело в том, что жители ждали конца марта, чтобы совпасть с благоприятными датами в буддистской астрологии.

Первую прививка в сопровождении буддистских молитв сделали женщине. Таким образом Бутан по темпам вакцинации опередил Израиль и США.

Читайте
В Израиле против коронавируса привили 60% населения

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 12 апреля 378 264 человека получили прививки от коронавируса.

Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: AP

Фото: Pexels

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх

Знайшли помилку в тексті?

Помилка