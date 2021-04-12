В Бутане (королевство в юго-восточной Азии между Китаем и Индией) за 16 дней вакцинировали 93% населения. Всего в королевстве привили 62% из 800 тыс. жителей. Это больше, чем в Украине, за более два месяца.

Кампания по вакцинации населения там стартовала 27 марта, хотя вакцину AstraZeneca Бутан получил еще в январе. Дело в том, что жители ждали конца марта, чтобы совпасть с благоприятными датами в буддистской астрологии.

Первую прививка в сопровождении буддистских молитв сделали женщине. Таким образом Бутан по темпам вакцинации опередил Израиль и США.

Вакцинация в Украине

Кампания по вакцинации населения в Украине началась 24 февраля. По состоянию на 12 апреля 378 264 человека получили прививки от коронавируса.

Подробнее, как проходит вакцинация в Украине, читайте в материале Фактов ICTV.