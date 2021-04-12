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Факти / Світ
Людмила Богданова |

Відкрилися школи та кафе: у Чехії скасували надзвичайний стан

У Чехії скасували режим надзвичайного стану, який діяв півроку. З 12 квітня у країні скасовують обмеження щодо поїздок між регіонами, а також комендантську годину.

коронавірус чехія

Крім того, відчиняються заклади громадського харчування, деякі магазини, бібліотеки, зоопарки. Учні молодших класів повернуться до школи, однак їм потрібно здавати тест на коронавірус два рази на тиждень.

У неділю 11 квітня Міністерство охорони здоров’я Чехії повідомило про 976 нових випадків коронавірусу. Такі показники востаннє фіксували ще у вересні.

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Загалом у Чехії, де проживає 10,7 млн людей, з початку пандемії зареєстровано 1,58 млн випадків Covid-19.

Карантин у Великій Британії

З 12 квітня у Великій Британії також послабили карантинні заходи. Уряд дозволив роботу тренажерних залів і перукарень.

Заклади громадського харчування зможуть обслуговувати клієнтів лише на вулиці. Детальніше про карантин у Британії читайте у матеріалі Фактів ICTV.

Фото: Dreamstime

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