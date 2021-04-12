У Чехії скасували режим надзвичайного стану, який діяв півроку. З 12 квітня у країні скасовують обмеження щодо поїздок між регіонами, а також комендантську годину.

Крім того, відчиняються заклади громадського харчування, деякі магазини, бібліотеки, зоопарки. Учні молодших класів повернуться до школи, однак їм потрібно здавати тест на коронавірус два рази на тиждень.

У неділю 11 квітня Міністерство охорони здоров’я Чехії повідомило про 976 нових випадків коронавірусу. Такі показники востаннє фіксували ще у вересні.

Загалом у Чехії, де проживає 10,7 млн людей, з початку пандемії зареєстровано 1,58 млн випадків Covid-19.

Карантин у Великій Британії

З 12 квітня у Великій Британії також послабили карантинні заходи. Уряд дозволив роботу тренажерних залів і перукарень.

Заклади громадського харчування зможуть обслуговувати клієнтів лише на вулиці. Детальніше про карантин у Британії читайте у матеріалі Фактів ICTV.