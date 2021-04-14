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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Четыре страны предложили провести встречу Байдена и Путина — СМИ

Четыре страны предложили предоставить площадку для встречи президента США Джо Байдена и главы РФ Владимира Путина. По информации властей стран и СМИ, с такой инициативой выступили Чехия, Финляндия, Австрия и Исландия.

Четыре страны предложили провести встречу Байдена и Путина — СМИ

По словам первого вице-премьера и главы МВД Чехии Яна Гамачека, таким местом может стать Прага.

— Я дал указание нашим послам в Вашингтоне и Москве предложить Прагу в качестве возможного места встречи, — написал Ян Гамачек в своем Twitter.

О готовности провести встречу Путина и Байдена также заявляют в Финляндии, пишут СМИ.

По информации журналистов, ведутся разговоры и о подобном предложении властей Австрии и Исландии.

Встреча Байдена и Путина

13 апреля 2021 года Джо Байден и Владимир Путин провели телефонный разговор.

Во время общения американский президент предложил российскому коллеге провести встречу в третьей стране.

Подробнее о встрече Байдена и Путина читайте на Фактах ICTV.

Источник: Jan Hamáček, Iltalehti

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