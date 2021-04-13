Байден выразил обеспокоенность по поводу наращивания сил РФ возле Украины

Президент США Джо Байден и его российский коллега Владимир Путин поговорили по телефону. Разговор состоялся 13 апреля.

Во время разговора Байден и Путин обсудили ситуацию в Украине.

Байден подчеркнул непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины. Президент выразил озабоченность по поводу внезапного наращивания российской военной мощи в оккупированном Крыму и на границах Украины и призвал Россию снизить напряженность.

Также они затронули тему продолжения стратегического диалога между странами по контролю над вооружениями и вопросам безопасности.

Кроме того, Байден четко заявил, что США твердо будут защищать свои национальные интересы в ответ на такие действия России, как киберпроникновения и вмешательство в выборы.

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Также американский лидер предложил Путину провести встречу на высшем уровне в третьей стране в ближайшие месяцы для обсуждения ряда вопросов, которые нужно решить странам.

Агрессия РФ против Украины

С конца апреля стало известно о скоплении войск РФ возле восточных границ Украины.

В то же время обострилась ситуация на Донбассе, во время обстрелов погибли украинские военные. Страны мира раскритиковали такие действия Кремля.

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Источник: The White House