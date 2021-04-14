В ЕС официально договорились о введении паспортов вакцинации против коронавируса, которые будут необходимы для путешествий.
Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.
— Важный шаг вперед. Это приближает нас к цели — иметь сертификат к июню, чтобы европейцы могли безопасно путешествовать этим летом, — написала Урсула фон дер Ляйен.
В то же время, по ее словам, паспорта вакцинации будут доступны для всех.
Паспорта о вакцинации против коронавируса
Для возобновления безопасных путешествий в мире начали вводить паспорта о вакцинации против коронавируса.
В Испании такие цифровые сертификаты вакцинации от Covid-19 могут утвердить уже в мае, максимум — в июне.
Подробнее о введении паспортов о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.
Источник: Ursula von der Leyen