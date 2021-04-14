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Факты / Мир
Людмила Грубник |

В ЕС договорились о введении Covid-паспортов — сроки

В ЕС официально договорились о введении паспортов вакцинации против коронавируса, которые будут необходимы для путешествий.

паспорт вакцинації

Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

— Важный шаг вперед. Это приближает нас к цели — иметь сертификат к июню, чтобы европейцы могли безопасно путешествовать этим летом, — написала Урсула фон дер Ляйен.

В то же время, по ее словам, паспорта вакцинации будут доступны для всех.

Паспорта о вакцинации против коронавируса

Для возобновления безопасных путешествий в мире начали вводить паспорта о вакцинации против коронавируса.

В Испании такие цифровые сертификаты вакцинации от Covid-19 могут утвердить уже в мае, максимум — в июне.

Подробнее о введении паспортов о вакцинации против коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: Ursula von der Leyen

Фото: Depositphotos

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