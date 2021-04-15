Весь мир гадает, что стоит за стягиванием российских войск к украинской границе — игра мускулами или подготовка третьей мировой.

Одни не исключают начала полномасштабных боевых действий, другие говорят о попытке оказать давление на новую американскую администрацию и Киев, особенно после санкций против кума Путина Виктора Медведчука.

Также существует мнение, что цель всего этого – отвлечь внимание от внутренних российских проблем в преддверии выборов в Госдуму.

Очевидно, что речь идет не о простой эскалации, и сценарии ее развития могут быть самыми разными.

Новая высадка в Нормандии

По данным украинской разведки, Россия уже собрала у наших границ около 90 тыс. военных, а до 20 апреля их численность возрастет до 110 тыс. человек.

Основные направления переброски сил – Воронеж, Белгород, Брянск и оккупированный Крым. То есть вдоль наших границ создается мощная группировка, способная решать серьезные наступательные задачи.

В украинском Министерстве обороны предполагают, что может иметь место военная операция вооруженных сил РФ с целью решения проблемы водоснабжения Крыма с захватом части территории южных областей Украины.

Например, в оккупированном Симферополе уже прямо заявили, что воды в городе осталось лишь на 140 дней. Открывать перекрытый Северо-Крымский канал Украина не собирается, так что Путин вполне может попытаться добыть воду силой.

Российский военный обозреватель Павел Фельгенгауэр обращает внимание на переброску Россией в Черное море восьми десантных кораблей из Каспийского моря и трех больших десантных кораблей из Балтики.

Кроме того, в оккупированный Крым переброшены части десантных войск, которые также смогут высадиться с моря.

— В начале мая все будет готово. Может быть настоящая высадка в Нормандии в российском исполнении. А местом действия избрано, по-видимому, необорудованное побережье между Николаевом и Одессой в глубине украинской стратегической обороны, – называет Фельгенгауэр возможное направление российского удара.

Вот только в Черное море как раз заходят и два американских эсминца, что может поубавить пыл россиян.

Эксперт отмечает, Россия может сейчас собрать в Черном море до 50 боевых кораблей. Два американских эсминца равны примерно двум десяткам наших кораблей. Нервы напряжены, могут произойти стычки.

Другое перспективное направление российского удара, по словам Фельгенгауэра, – восток Украины.

— Многие говорят о возможном танковом вторжении из Белгорода через Харьков в направлении Запорожья, чтобы окружить украинскую группировку на левобережье Донбасса. Отрезать Украину от моря, создать Новороссию, например… А может, и нет – начать договариваться с Западом, как Путин обычно делает, – строит предположения эксперт.

Все закончится на Донбассе

В 2014 году тоже много говорили о плане Новороссия, прокладывании пути из Донбасса в Крым и так далее, но этого не произошло. Сейчас все тоже может ограничиться лишь боевыми действиями на Донбассе, прогнозирует журналист Юрий Бутусов.

— Удар в Донецкой и Луганской областях для повышения безопасности оккупированной зоны. Расширение зоны оккупации, а при благоприятных условиях — взятие под полный контроль Донецкой и Луганской областей. Боевые действия носят кратковременный характер, чтобы не допустить вмешательства НАТО, – описывает он сценарий возможного российского наступления.

Задачей РФ в таком случае будет нанесение больших потерь соединениям вооруженных сил Украины и вынуждение политического руководства страны подписать новое мирное соглашение на выгодных Москве условиях.

Страшилка

Вместе с тем показательно, что сейчас Россия даже не пытается скрыть свои маневры вдоль украинских границ.

Наоборот, разворачивание россиянами военных лагерей, кстати, финансово очень затратное, происходит чуть ли не под телекамеры, причем, в том числе, и западной прессы.

— Они абсолютно ничего не скрывают. Наоборот, они явно хотят устроить большое шоу. Если бы военные действительно планировали нападение, то оно проходило бы менее заметно для посторонних глаз, – говорит российский военный эксперт Александр Гольц.

Версия Гольца: переброска войск призвана оказать психологическое давление, причем, скорее на Вашингтон и Брюссель, чем на Киев.

Эксперт предполагает, Кремлю срочно нужны козыри, и сейчас он, похоже, выбрал для этого возможность большой войны в Украине. Так он хочет выйти из международной изоляции, которая стала еще более ощутимой с тех пор, как Кремль отправил в колонию оппозиционера Алексея Навального.

Но прежде всего Кремль хочет избежать новых санкций, а взамен иметь возможность предложить разрядку ситуации на украинской границе.

Если план Путина действительно был в этом, то на Западе его уже услышали. Джо Байден позвонил тому, кого недавно назвал убийцей, и даже предложил встретиться на нейтральной территории.

— Большая война с точки зрения рациональных интересов Путина, который пять лет выстраивал специфический диалог с Западом, строил северные потоки играл на противоречиях между американцами и европейцами, а также внутри ЕС, означает все свои наработки спустить в унитаз, да еще получить новые санкции против России. Поэтому попугать можно, но лучше не идти на провоцирование нового кризиса на Донбассе и в отношениях с Украиной, – полагает украинский политолог Владимир Фесенко.

Однако не стоит забывать и о еще одном факторе, сдерживающем РФ от полномасштабной войны, – это украинская армия и украинское общество.

Безусловно, Россия имеет значительное превосходство во многих видах вооружения и военной техники, но украинские бойцы лучше мотивированы, в стране сформирован большой обученный резерв с опытом боевых действий, который активно поддерживает гражданское общество.

Украина точно способна нанести большие потери армии РФ.

21 апреля Владимир Путин будет зачитывать свое послание Федеральному собранию России. Тогда может стать понятно, что он планирует на самом деле делать.

А пока все, чего Москва достигла своим грубым давлением, это более твердая поддержка Украины со стороны Запада и мобилизация украинского общества.