Весь світ гадає, що стоїть за стягуванням російських військ до українського кордону – гра м’язами чи підготовка третьої світової.

Одні не виключають початку повномасштабних бойових дій, інші говорять про спробу чинити тиск на нову американську адміністрацію та Київ, особливо після санкцій проти кума Путіна Віктора Медведчука.

Також існує думка, що мета всього цього – відвернути увагу від внутрішніх російських проблем напередодні виборів до Держдуми.

Очевидно, що йдеться не про просту ескалацію, і сценарії її розвитку можуть бути дуже різними.

Нова висадка в Нормандії

За даними української розвідки, Росія вже зібрала біля наших кордонів близько 90 тис. військових, а до 20 квітня їх чисельність зросте до 110 тис. осіб.

Основні напрямки перекидання сил – Воронеж, Білгород, Брянськ і окупований Крим. Тобто вздовж наших кордонів створюється потужне угруповання, здатне вирішувати серйозні наступальні завдання.

В українському Міністерстві оборони припускають, що військова операція Збройних сил РФ здійснюється з метою вирішення проблеми водопостачання Криму із захопленням території південних областей України.

Наприклад, в окупованому Сімферополі прямо заявили, що води в місті залишилося лише на 140 днів. Відкривати перекритий Північно-Кримський канал Україна наміру не має, тому Путін цілком може спробувати добути воду силою.

Російський військовий оглядач Павло Фельгенгауер звертає увагу на перекидання Росією в Чорне море восьми десантних кораблів із Каспійського моря та трьох великих десантних кораблів з Балтики.

Крім того, в окупований Крим перекинуто частини десантних військ, які також зможуть висадитися з моря.

– На початку травня все буде готово. Може бути справжня висадка в Нормандії в російському виконанні. А місцем дії обрано, мабуть, необладнане узбережжя між Миколаєвом і Одесою в глибині української стратегічної оборони, – називає Фельгенгауер можливий напрямок російського удару.

Ось тільки в Чорне море якраз заходять два американських есмінці, що може зменшити запал росіян.

Експерт зазначає, Росія може зараз зібрати в Чорному морі до 50 бойових кораблів. Два американських есмінці рівняються приблизно двом десяткам наших кораблів. Нерви напружені, можуть відбутися сутички.

Інший перспективний напрямок російського удару, за словами Фельгенгауера, – схід України.

– Багато хто говорить про можливе танкове вторгнення з Бєлгорода через Харків у напрямку Запоріжжя, щоб оточити українське угруповання на Лівобережжі Донбасу. Відрізати Україну від моря, створити Новоросію, наприклад… а може, і ні – почати домовлятися із Заходом, як Путін зазвичай робить, – припускає експерт.

Усе закінчиться на Донбасі

У 2014 році теж багато говорили про план Новоросія, прокладання шляху з Донбасу до Криму тощо, але цього не сталося. Зараз все теж може обмежитися лише бойовими діями на Донбасі, прогнозує журналіст Юрій Бутусов.

– Удар в Донецькій і Луганській областях для підвищення безпеки окупованої зони. Розширення зони окупації, а за сприятливих умов – взяття під повний контроль Донецької та Луганської областей. Бойові дії матимуть короткочасний характер, щоб не допустити втручання НАТО, – описує він сценарій можливого російського наступу.

Завданням РФ у такому разі буде нанесення великих втрат з’єднанням Збройних сил України і змушення політичного керівництва країни укласти нову мирну угоду на вигідних Москві умовах.

Страшилка

Водночас показово, що зараз Росія навіть не намагається приховати свої маневри вздовж українських кордонів.

Навпаки, розгортання росіянами військових таборів, до речі, фінансово дуже витратне, відбувається мало не під телекамери, причому, зокрема, і західної преси.

– Вони абсолютно нічого не приховують. Навпаки, вони явно хочуть влаштувати велике шоу. Якби військові справді планували напад, то все це відбувалося б менш помітно для сторонніх очей, – говорить російський військовий експерт Олександр Гольц.

Версія Гольца: перекидання військ має чинити психологічний тиск, причому, швидше на Вашингтон і Брюссель, ніж на Київ.

Експерт припускає, Кремлю терміново потрібні козирі, і зараз він, схоже, вибрав для цього можливість великої війни в Україні. Так він хоче вийти з міжнародної ізоляції, яка стала ще відчутнішою відтоді, як Кремль відправив у колонію опозиціонера Олексія Навального.

Але насамперед Кремль хоче уникнути нових санкцій, а натомість мати можливість запропонувати розрядку ситуації на українському кордоні.

Якщо план Путіна справді був таким, то на Заході його вже почули. Джо Байден зателефонував тому, кого нещодавно назвав убивцею, і навіть запропонував зустрітися на нейтральній території.

– Велика війна з точки зору раціональних інтересів Путіна, який п’ять років налаштовував специфічний діалог із Заходом, будував північні потоки, грав на суперечностях між американцями і європейцями, а також всередині ЄС, означає всі свої напрацювання спустити в унітаз та ще отримати нові санкції проти Росії, – вважає український політолог Володимир Фесенко.

Тому полякати можна, але краще не йти на провокування нової кризи на Донбасі та у відносинах з Україною.

Однак не варто забувати і про ще один фактор, що стримує РФ від повномасштабної війни, – це українська армія і українське суспільство.

Безумовно, Росія має значну перевагу в багатьох видах озброєння і військової техніки, але українські бійці краще мотивовані, в країні сформовано великий резерв, що пройшов навчання та має досвід бойових дій. І його активно підтримує громадянське суспільство.

Україна точно здатна завдати великих втрат армії РФ.

21 квітня Володимир Путін зачитуватиме своє послання Федеральним Зборам Росії. Тоді може стати зрозуміло, що він планує насправді робити.

А поки що все, чого Москва досягла своїм грубим тиском, це ще міцніша підтримка України з боку Заходу і мобілізація українського суспільства.