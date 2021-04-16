Подключения Путина не было: Зеленский о встрече с Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский с рабочим визитом сейчас находится в Париже, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Встреча проходила в двух форматах. Сначала Зеленский встретился с Макроном, а затем через видеосвязь присоединилась канцлер Германии Ангела Меркель.

— Подключение Путина не было, поэтому мне сложно (утверждать, — Ред.), чтобы я ему сказал, если бы было подключение. Хотя, я настроен, чтобы мы в четырех провели разговор. Вопрос безопасности ситуации на Востоке Украины и деоккупация наших территорий поднимаются на встречах в Н4. Мы проговорили ситуации с безопасностью на Востоке Украины и режим прекращения огня, который действовал с 20-х чисел июля 2020 года. С начала января 2021 года мы увидели осложнения ситуации на контактной линии. Обо всех этих случаях я подробно рассказал Макрону и Меркель.

Он добавил, что только в этом году погибло 30 военнослужащих.

— Большинство из них погибли не из-за случайности выстрелов, о чем говорят боевики или представители российской власти. Большинство погибли из-за снайперского, прицельного огня.

Заявление МИД Франции

Госсекретарь МИД Франции Клеман Бон отметил, что поддержка Евросоюзом Украины в отношениях с Российской Федерацией не означает вступления Украины в ЕС.

Он заявил, что не стоит воспринимать визит в Париж украинского президента Владимира Зеленского как сигнал о перспективе вступления Украины в ЕС.