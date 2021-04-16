Украина приближается к встрече нормандской четверки — Зеленский

Украина приближается к встрече лидеров нормандской четверки. Уже 19 апреля состоится заседание советников лидеров стран, которые обсудят ряд вопросов.

Об этом во время брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Считаю, что важно, мы приближаемся к следующему заседанию нормандской четверки. Думаю, она возможна. 19 апреля будет заседание советников лидеров нормандской четверки, которые обсудят ряд вопросов, — отметил он.

Президент объяснил, что прежде всего советники лидеров обсудят подготовленные немецко-французской стороной кластеры с дополнениями Украины.

Все четыре страны участницы нормандского формата (Германия, Франция, Украина и Россия, — Ред.) подготовят дополнение к этим кластерам, в которых объяснят, с чем соглашаются, а с чем — нет. По словам Владимира Зеленского, это будет представлять собой пошаговое выполнение Минских соглашений.

Также президент Украины надеется, что после заседания советников удастся достичь четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Встреча нормандской четверки

Накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что новая встреча лидеров нормандской четверки может пройти уже в апреле.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с участием главы Офиса президента Андрея Ермака и советника Путина Дмитрия Козака.

Последний раз лидеры нормандской четверки встречались в декабре 2019 года.