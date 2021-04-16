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Факты / Украина / Политика
Вікторія Гірко |

Украина приближается к встрече нормандской четверки — Зеленский

Украина приближается к встрече лидеров нормандской четверки. Уже 19 апреля состоится заседание советников лидеров стран, которые обсудят ряд вопросов.

Володимир Зеленський

Об этом во время брифинга сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

— Считаю, что важно, мы приближаемся к следующему заседанию нормандской четверки. Думаю, она возможна. 19 апреля будет заседание советников лидеров нормандской четверки, которые обсудят ряд вопросов, — отметил он.

Президент объяснил, что прежде всего советники лидеров обсудят подготовленные немецко-французской стороной кластеры с дополнениями Украины.

Все четыре страны участницы нормандского формата (Германия, Франция, Украина и Россия, — Ред.) подготовят дополнение к этим кластерам, в которых объяснят, с чем соглашаются, а с чем — нет. По словам Владимира Зеленского, это будет представлять собой пошаговое выполнение Минских соглашений.

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Также президент Украины надеется, что после заседания советников удастся достичь четкого соблюдения режима прекращения огня на Донбассе.

Встреча нормандской четверки

Накануне глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что новая встреча лидеров нормандской четверки может пройти уже в апреле.

По его словам, сейчас ведутся переговоры с участием главы Офиса президента Андрея Ермака и советника Путина Дмитрия Козака.

Последний раз лидеры нормандской четверки встречались в декабре 2019 года.

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