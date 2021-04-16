Президент України Володимир Зеленський запропонував французькому президенту Еммануелю Макрону підписати декларацію про підтримку вступу України до Євросоюзу.

Про це глава держави розповів після брифінгу за підсумками зустрічі з Макроном у Єлисейському палаці 16 квітня.

— Ми зробили декларацію, яку ми укладаємо з країнами-партнерами, країнами-членами Європейського Союзу, в якій та чи інша країна підписує з нами декларацію, в якій вона підтримує Україну у прагненні бути членом Європейського Союзу. Скажу вам відверто, що декілька країн вже підписали цю декларацію.

Зеленський зазначив, що деякі країни наразі ознайомлюються з цією декларацією. Також президент додав, що він розповів деталі декларації президенту Франції та запропонував підтримати Україну.

— Я гадаю, що президент Макрон ознайомиться з цією декларацією і дасть свою відповідь, – підсумував Зеленський.

Також під час брифінгу Зеленський розповів, що Україна наближається до зустрічі лідерів нормандської четвірки. Засідання радників лідерів країн, які обговорять низку питань, має відбутися 19 квітня.

Президент України сподівається, що після засідання радників вдасться досягти чіткого дотримання режиму припинення вогню на Донбасі.