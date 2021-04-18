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Факты / Мир
Наташа Тарчевська |

Покушение на президента и детей: Лукашенко обвинил США в попытке его устранения

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил руководство США попытке покушения на него и его семью.

Александр Лукашенко

Об этом он рассказал в беседе с белорусскими журналистами.

По словам Лукашенко, была “обнаружена работа иностранных спецслужб”.

— Мы обнаружили их желание появиться в Минск и заняться организацией покушения на президента и детей, — добавил он.

Александр Лукашенко заверил, что планирование покушения на президента страны могло согласовываться только с высшим руководством государства.

Таким образом он намекнул, что президент США Джо Байден мог быть в курсе этой операции.

Лукашенко в очередной раз “поблагодарил Владимира Путина”, который поднял тему Беларуси во время разговора с Байденом.

— Я скажу больше. Я благодарен Путину. Когда он разговаривал с Байденом, он ему задал этот вопрос. Бульканье — и никакого ответа!

Заявление КГБ Беларуси

Подробности “операции устранения” Александра Лукашенко рассказали в КГБ Беларуси.

Согласно их данным, этим занималась “организованная преступная группа” в составе политолога Александра Федуты и адвоката Юрия Зенковича.

Белорусские оппозиционеры “планировали переворот” на 9 мая 2021 года.

В этот же день с заявлением на тему возможного государственного переворота в Беларуси сделали представители российского ФСБ.

Силовики задержали Федуту и Зенковича в Москве. Отмечается, что они “планировали захват радио и телецентров, а также блокировку в Минске лояльных власти подразделений внутренних войск”.

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