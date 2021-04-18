В ночь на 18 апреля семь активистов облили кетчупом стену посольства России в Чехии.

По замыслу участников акции, кетчуп должен был символизировать кровь. Таким образом они хотели почтить память двух жертв взрыва в комплексе боеприпасов в Врбетице, в котором якобы участвовали представители российской спецслужбы.

Подозреваемых в неправомерных действиях на площади Бориса Немцова доставили в местное управление полиции.

Задержание состоялось без принуждения и осложнений, замечает представитель правоохранительных органов Ян Данек.

Утром перед зданием посольства появились студенты с антипутинскими баннерами.

Протесты в Праге связаны с заявлением премьер-министра Андрея Бабиша, который сообщил, что у чешских силовиков есть обоснованные подозрения в том, что члены российской спецслужбы участвовали во взрыве комплекса боеприпасов в городе Врбетице в Злинской области.

Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR — Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021

Склад №16 взорвался 16 октября 2014 года, складв №12 – 3 декабря 2014 года.

Во время первого взрыва погибли два человека.































Посольство России в Чехии облили кетчупом / 8 фотографий

Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов

17 апреля Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов по подозрению в сотрудничестве с ФСБ.

Поводом для инцидента стало расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году.

Согласно заявлению, у российских дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть территорию Чехии.

Всего в посольстве РФ в Праге работают более 130 сотрудников.

Источник: irozhlas.cz

Фото: forum24.cz