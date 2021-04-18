Посольство России в Чехии облили кетчупом

В ночь на 18 апреля семь активистов облили кетчупом стену посольства России в Чехии.
По замыслу участников акции, кетчуп должен был символизировать кровь. Таким образом они хотели почтить память двух жертв взрыва в комплексе боеприпасов в Врбетице, в котором якобы участвовали представители российской спецслужбы.
Подозреваемых в неправомерных действиях на площади Бориса Немцова доставили в местное управление полиции.
Задержание состоялось без принуждения и осложнений, замечает представитель правоохранительных органов Ян Данек.
Утром перед зданием посольства появились студенты с антипутинскими баннерами.
Протесты в Праге связаны с заявлением премьер-министра Андрея Бабиша, который сообщил, что у чешских силовиков есть обоснованные подозрения в том, что члены российской спецслужбы участвовали во взрыве комплекса боеприпасов в городе Врбетице в Злинской области.
Na ruském velvyslanectví v Bubenči hned brzo ráno uklízeli. V noci jim pocákali zeď kečupem. pic.twitter.com/tgNKnCNyiR
— Ondřej Golis (@OndejGolis) April 18, 2021
Склад №16 взорвался 16 октября 2014 года, складв №12 – 3 декабря 2014 года.
Во время первого взрыва погибли два человека.
Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов
17 апреля Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов по подозрению в сотрудничестве с ФСБ.
Поводом для инцидента стало расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году.
Согласно заявлению, у российских дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть территорию Чехии.
Всего в посольстве РФ в Праге работают более 130 сотрудников.
Источник: irozhlas.cz
Фото: forum24.cz