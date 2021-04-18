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Факти / Світ
Тетяна Забожко |

Посольство Росії в Чехії облили кетчупом

У ніч на 18 квітня семеро активістів облили кетчупом стіну посольства Росії в Чехії.

Посольство Росії в Чехії_18.04.2021

За задумом учасників акції, кетчуп мав символізувати кров. Таким чином вони хотіли вшанувати пам’ять двох жертв вибуху в комплексі боєприпасів у Врбетицях, в якому нібито брали участь представники російської спецслужби.

Підозрюваних у неправомірних діях на площі Бориса Нємцова доставили до місцевого управління поліції.

Затримання відбулось без примусу та ускладнень, зауважує речник правоохоронних органів Ян Данек.

Уранці перед будівлею посольства з’явилися студенти з антипутінськими банерами.

Протести в Празі пов’язані із заявою прем’єр-міністра Андрея Бабіша, який повідомив, що чеські силовики мають обґрунтовану підозру в тому, що члени російської спецслужби брали участь у вибуху комплексу боєприпасів у місті Врбетице в Злінській області.

Склад №16 вибухнув 16 жовтня 2014 року, склад №12 – 3 грудня 2014 року.

Під час першого вибуху загинуло двоє людей.

  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
  • Посольство Росії в Чехії_18.04.2021
Посольство Росії в Чехії облили кетчупом / 8 фотографий

Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів

17 квітня Чехія розпорядилася вислати 18 російських дипломатів через підозру в співпраці з ФСБ.

Приводом до інциденту стало розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетице в 2014 році.

Згідно з заявою, російські дипломати мають 48 годин, щоб покинути територію Чехії.

Загалом у посольстві РФ у Празі працюють понад 130 співробітників.

Джерело: irozhlas.cz

Фото: forum24.cz

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