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Факти / Світ / Росія
Марія Степанюк |

Росія оголосила персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів

Росія оголосила двадцять співробітників посольства Чехії у Москві персонами нон ґрата. Вони повинні до кінця дня 19 квітня залишити територію Російської Федерації.

МИД РФ

У повідомленні МЗС РФ йдеться, що в неділю до відомства був викликаний посол Чеської Республіки в РФ Вітезслав Півонька.

— Послу заявлений рішучий протест через недружній акт влади Чехії щодо персоналу російської дипмісії у Празі.

Послу повідомили, що двадцять співробітників посольства Чехії у Москві оголошуються персона нон ґрата. Вони повинні покинути територію Росії до закінчення дня 19 квітня 2021 року.

Чеській стороні також пред’явлена ​​вимога привести кількість співробітників дипмісії в Москві в категорії прийнятих на місці до паритету з кількістю співробітників аналогічної категорії посольства Росії в Чехії. Послу було вручено відповідну ноту.

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Чехія вислала 18 російських дипломатів

17 квітня очільник МЗС Чехії заявив про висилку вісімнадцятьох російських дипломатів. Їх підозрюють у співпраці з ФСБ.

Приводом до інциденту стало чеське розслідування справи про вибухи боєприпасів на військовому складі під Врбетіце у 2014 році.

Фото: Depositphotos

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