Почему решение о высылке российских дипломатов из Чехии может привести к новым санкциям

Высылка российских дипломатов после введения новых санкций США не ограничилась только странами, которые давно противостоят гибридной агрессии Кремля.

Недавно 18 российских дипломатов выслали из Чехии после обвинения в работе на российскую разведку.

В течение последней недели Россия потеряла многих диппредставителей в разных странах мира. Но главное, что это происходит из-за обвинений в деятельности российских спецслужб под видом дипломатов.

Факты ICTV рассказывают, почему Чехия выслала дипломатов и какие это будет иметь последствия для России.

Скандал со складами

Высылка российских дипломатов из Чехии связана со взрывами на складах в селе Врбетица в октябре 2014 года. Взрыв на складе с 12,8 млн тонн боеприпасов, который арендовала Imex Group, унес жизни двух человек.

Длительное расследование показало, что к чрезвычайному происшествию причастны 18 сотрудников российских ГРУ и СВР, которые работали в Чехии под видом дипломатов РФ.

Самое интересное, что к ним причастны известные всем лица – Александр Петров и Руслан Баширов, которые являются фигурантами дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Хотя в РФ это все и подают под “соусом” ложных обвинений, повод для подрыва складов во Врбетице был. По информации чешских СМИ, так Россия пыталась сорвать поставки оружия, в том числе в Украину, где только началась война на Донбассе.

Они проходили через болгарского торговца оружием – Эмилиана Гебрева, который тогда якобы занимался легальными поставками для МВД и Национальной гвардии Украины.

В комментарии Фактам ICTV политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что тогда Украина искала образцы постсоветского вооружения во всем мире, но в первую очередь – в странах постсоциалистического лагеря. То есть версия о переговорах с Чехией или с Болгарией может иметь место.

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Для Чехии высылка российских дипломатов не является чем-то новым, ведь она – часть НАТО и должна участвовать в подобных акциях против РФ. Однако в 2018 году, после отравления Скрипаля, Чехия выслала из страны всего трех дипломатов.

Вероятно, Чехия может стать первым примером, который покажет, что с Россией не стоит искать договоренностей, особенно когда она ведет войну против Украины.

– Реакция Чехии развенчивает миф о том, что чешское правительство такое же пророссийское, как и ее президент, а потому и не совершало бы никаких действий. Уже настолько очевидно российские разведка и спецслужбы насолили европейцам, что к активным действиям прибегают даже такие, якобы пророссийские, страны… Назревает такой подъем антироссийских настроений, что на это реагирует даже Чехия, – говорит Мусиенко.

Решение Чехии не осталось без внимания европейских стран. Украина и Великобритания стали одними из первых, кто поддержал высылку дипломатов РФ. Оно и неудивительно, ведь Украина уже 7-й год страдает от агрессии России, а Великобритания знает, на что способны российские спецслужбы.

Однако она находит поддержку и в других государствах. Например, Польша поддержала инициативу Чехии.

— Союзная солидарность и быстрые действия делают нас сильными. Польша полностью поддерживает решение Чехии о выдворении российских дипломатов, причастных к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, — сообщили в МИД Польши.

Последствия для России

Действия Чехии должны дать РФ четкий сигнал – никакие ее поступки не забудут даже через много лет. Да, Чехии понадобилось почти семь лет, чтобы наконец-то обвинить российские спецслужбы в подрыве складов, но ее все равно обвинили.

И от этого есть первые результаты – высылка дипломатов. А это будет означать и подрыв отношений РФ с Чехией, невозможность отстаивать там свои интересы.

Но еще одно, что должна увидеть Россия – наличие красных линий у каждой из стран.

До этого официальная Москва считала, что ей все может сойти с рук, если после своих агрессивных и дестабилизирующих действий она покажет некий “пряник” для якобы союзных ей стран.

Действительно, многие страны ЕС сохраняли нейтралитет в отношении России, даже после многочисленных доказательств ее непосредственного причастия к войне в Украине. Например, Италия, которая предлагала ослабить антироссийские санкции, и Германия, которая остается сторонником российского Северного потока-2.

– Европа неоднородна, но есть красные линии, которые России нельзя пересекать. Они демонстрируют, что будут реагировать. РФ не позволят вести себя “как дома” в европейских странах и Великобритании. За это будут санкции и за это будет высылка дипломатов. Конечно, это будет играть на ухудшение отношений, – объясняет политический эксперт.

Политолог Олеся Яхно говорит о том, что пример Чехии является не единственным за последние годы. Сейчас многие страны обращают внимание на агрессивные действия России и видят в ней одну из самых больших угроз для безопасности Европы.

– Шпионских скандалов было много. Недавно был скандал в Италии, где выслали нескольких российских дипломатов по обвинению в том, что они платили прежнему чешском командиру за получение информации о НАТО. Реакция на действия России есть, но шпионские скандалы происходят тихо… Может быть, реакция не целостна, но ее больше, – объясняет политолог.

В своей ловушке

Одной высылкой дипломатов Чехия не ограничится. Это утверждение подкрепляют заявления ее государственных деятелей. Например, о том, что Росатом исключат из кандидатов на участие в тендере по строительству энергоблока АЭС Дукованы.

– Россия пожинает негативные плоды из-за агрессивного курса, который она проводит во всем мире. В Чехии в конце года должен быть тендер на достройку одного блока АЭС. Это крупный инвестиционный проект для Чехии, начальная сумма – около €6 млрд. Одним из его участников была Россия. Теперь ее участие ставят под сомнение. И раньше среди оппозиции были опасения относительно безопасности, ведь в РФ любят этим пользоваться (рычагами влияния в энергетической сфере, – Ред.), – объясняет Яхно.

Но для России это станет лишь очередным поводом для пропаганды, как это всегда происходит после введения санкций или любых международных расследований.

– Сейчас кремлевские спикеры заявят, что скандал со взрывами 2014 года во Врбетице затеян исключительно для того, чтобы вытеснить Росатом с чешского рынка. И запустить туда американцев (Westinghouse) с их АЭС-проектом, – считает российский политолог Станислав Белковский.

Кремль никогда не брал на себя ответственность в подобных скандалах. И это неудивительно, ведь признать ее – значит признать и фактический провал работы своих спецслужб. Когда имена и лица твоих шпионов знает весь мир, то иначе это назвать нельзя.

Теперь России придется расплачиваться за подобные поступки. Ее дестабилизирующие действия тянутся годами, и это только те, о которых мы знаем: война против Украины, война против Грузии в 2008 году, отравление в Солсбери, подрыв склада в Чехии.

По мнению Мусиенко, нынешняя политика России – это путь в никуда, который будет вести только к ухудшению отношений со всеми странами.

В то же время, последний скандал вряд ли повлияет на внешнюю политику Кремля. Подкупы и запугивания в ближайшее время не станут для РФ пережитком прошлого.

– Рядом с операциями, которые связаны с подрывами арсеналов, или попытками убийств, которые фактически действуют против нацбезопасности отдельных стран, россияне пытаются еще и предлагать должности, подкупать, коррумпировать европейских чиновников. То, что Европа отвечает – хорошо. Мне кажется, агрессивные амбиции РФ уменьшатся. Но вряд ли Россия прекратит действия, связанные с подкупом и коррумпированием ради достижения своих интересов. Индикатором этого, мне кажется, является Северный поток-2. Если его позволят достроить, то Россия будет воспринимать это как победу, – высказывает мнение Мусиенко.

Создается впечатление, что Россия наконец попала в одну из ловушек, которые расставляла для других государств в течение многих лет.

Она не первая, но и не последняя. После обострения на Донбассе Европа обратила особое внимание на противодействие России.

Эти действия будут продолжаться и в дальнейшем. А история Чехии станет примером для всего мира, как нужно себя вести с агрессорами.