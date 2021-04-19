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Факты / Мир / Росія

Почему решение о высылке российских дипломатов из Чехии может привести к новым санкциям

Кремль
Владислав Бомбела Журналист

Высылка российских дипломатов после введения новых санкций США не ограничилась только странами, которые давно противостоят гибридной агрессии Кремля.

Недавно 18 российских дипломатов выслали из Чехии после обвинения в работе на российскую разведку.

В течение последней недели Россия потеряла многих диппредставителей в разных странах мира. Но главное, что это происходит из-за обвинений в деятельности российских спецслужб под видом дипломатов.

Факты ICTV рассказывают, почему Чехия выслала дипломатов и какие это будет иметь последствия для России.

Скандал со складами

Высылка российских дипломатов из Чехии связана со взрывами на складах в селе Врбетица в октябре 2014 года. Взрыв на складе с 12,8 млн тонн боеприпасов, который арендовала Imex Group, унес жизни двух человек.

Длительное расследование показало, что к чрезвычайному происшествию причастны 18 сотрудников российских ГРУ и СВР, которые работали в Чехии под видом дипломатов РФ.

Самое интересное, что к ним причастны известные всем лица – Александр Петров и Руслан Баширов, которые являются фигурантами дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Петров і Баширов

Хотя в РФ это все и подают под “соусом” ложных обвинений, повод для подрыва складов во Врбетице был. По информации чешских СМИ, так Россия пыталась сорвать поставки оружия, в том числе в Украину, где только началась война на Донбассе.

Они проходили через болгарского торговца оружием – Эмилиана Гебрева, который тогда якобы занимался легальными поставками для МВД и Национальной гвардии Украины.

В комментарии Фактам ICTV политический эксперт Александр Мусиенко заявил, что тогда Украина искала образцы постсоветского вооружения во всем мире, но в первую очередь – в странах постсоциалистического лагеря. То есть версия о переговорах с Чехией или с Болгарией может иметь место.

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Для Чехии высылка российских дипломатов не является чем-то новым, ведь она – часть НАТО и должна участвовать в подобных акциях против РФ. Однако в 2018 году, после отравления Скрипаля, Чехия выслала из страны всего трех дипломатов.

Вероятно, Чехия может стать первым примером, который покажет, что с Россией не стоит искать договоренностей, особенно когда она ведет войну против Украины.

– Реакция Чехии развенчивает миф о том, что чешское правительство такое же пророссийское, как и ее президент, а потому и не совершало бы никаких действий. Уже настолько очевидно российские разведка и спецслужбы насолили европейцам, что к активным действиям прибегают даже такие, якобы пророссийские, страны…

Назревает такой подъем антироссийских настроений, что на это реагирует даже Чехия, – говорит Мусиенко.

Решение Чехии не осталось без внимания европейских стран. Украина и Великобритания стали одними из первых, кто поддержал высылку дипломатов РФ. Оно и неудивительно, ведь Украина уже 7-й год страдает от агрессии России, а Великобритания знает, на что способны российские спецслужбы.

Однако она находит поддержку и в других государствах. Например, Польша поддержала инициативу Чехии.

— Союзная солидарность и быстрые действия делают нас сильными. Польша полностью поддерживает решение Чехии о выдворении российских дипломатов, причастных к взрыву на складе боеприпасов в 2014 году, — сообщили в МИД Польши.

Последствия для России

Действия Чехии должны дать РФ четкий сигнал – никакие ее поступки не забудут даже через много лет. Да, Чехии понадобилось почти семь лет, чтобы наконец-то обвинить российские спецслужбы в подрыве складов, но ее все равно обвинили.

И от этого есть первые результаты – высылка дипломатов. А это будет означать и подрыв отношений РФ с Чехией, невозможность отстаивать там свои интересы.

Но еще одно, что должна увидеть Россия – наличие красных линий у каждой из стран.

До этого официальная Москва считала, что ей все может сойти с рук, если после своих агрессивных и дестабилизирующих действий она покажет некий “пряник” для якобы союзных ей стран.

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Действительно, многие страны ЕС сохраняли нейтралитет в отношении России, даже после многочисленных доказательств ее непосредственного причастия к войне в Украине. Например, Италия, которая предлагала ослабить антироссийские санкции, и Германия, которая остается сторонником российского Северного потока-2.

– Европа неоднородна, но есть красные линии, которые России нельзя пересекать. Они демонстрируют, что будут реагировать. РФ не позволят вести себя “как дома” в европейских странах и Великобритании.

За это будут санкции и за это будет высылка дипломатов. Конечно, это будет играть на ухудшение отношений, – объясняет политический эксперт.

Политолог Олеся Яхно говорит о том, что пример Чехии является не единственным за последние годы. Сейчас многие страны обращают внимание на агрессивные действия России и видят в ней одну из самых больших угроз для безопасности Европы.

– Шпионских скандалов было много. Недавно был скандал в Италии, где выслали нескольких российских дипломатов по обвинению в том, что они платили прежнему чешском командиру за получение информации о НАТО.

Реакция на действия России есть, но шпионские скандалы происходят тихо… Может быть, реакция не целостна, но ее больше, – объясняет политолог.

В своей ловушке

Одной высылкой дипломатов Чехия не ограничится. Это утверждение подкрепляют заявления ее государственных деятелей. Например, о том, что Росатом исключат из кандидатов на участие в тендере по строительству энергоблока АЭС Дукованы.

– Россия пожинает негативные плоды из-за агрессивного курса, который она проводит во всем мире. В Чехии в конце года должен быть тендер на достройку одного блока АЭС. Это крупный инвестиционный проект для Чехии, начальная сумма – около €6 млрд. Одним из его участников была Россия.

Теперь ее участие ставят под сомнение. И раньше среди оппозиции были опасения относительно безопасности, ведь в РФ любят этим пользоваться (рычагами влияния в энергетической сфере, – Ред.), – объясняет Яхно.

Сергій Лавров

Но для России это станет лишь очередным поводом для пропаганды, как это всегда происходит после введения санкций или любых международных расследований.

– Сейчас кремлевские спикеры заявят, что скандал со взрывами 2014 года во Врбетице затеян исключительно для того, чтобы вытеснить Росатом с чешского рынка. И запустить туда американцев (Westinghouse) с их АЭС-проектом, – считает российский политолог Станислав Белковский.

Кремль никогда не брал на себя ответственность в подобных скандалах. И это неудивительно, ведь признать ее – значит признать и фактический провал работы своих спецслужб. Когда имена и лица твоих шпионов знает весь мир, то иначе это назвать нельзя.

Теперь России придется расплачиваться за подобные поступки. Ее дестабилизирующие действия тянутся годами, и это только те, о которых мы знаем: война против Украины, война против Грузии в 2008 году, отравление в Солсбери, подрыв склада в Чехии.

По мнению Мусиенко, нынешняя политика России – это путь в никуда, который будет вести только к ухудшению отношений со всеми странами.

В то же время, последний скандал вряд ли повлияет на внешнюю политику Кремля. Подкупы и запугивания в ближайшее время не станут для РФ пережитком прошлого.

– Рядом с операциями, которые связаны с подрывами арсеналов, или попытками убийств, которые фактически действуют против нацбезопасности отдельных стран, россияне пытаются еще и предлагать должности, подкупать, коррумпировать европейских чиновников.

То, что Европа отвечает – хорошо. Мне кажется, агрессивные амбиции РФ уменьшатся. Но вряд ли Россия прекратит действия, связанные с подкупом и коррумпированием ради достижения своих интересов. Индикатором этого, мне кажется, является Северный поток-2. Если его позволят достроить, то Россия будет воспринимать это как победу, – высказывает мнение Мусиенко.

Создается впечатление, что Россия наконец попала в одну из ловушек, которые расставляла для других государств в течение многих лет.

Она не первая, но и не последняя. После обострения на Донбассе Европа обратила особое внимание на противодействие России.

Эти действия будут продолжаться и в дальнейшем. А история Чехии станет примером для всего мира, как нужно себя вести с агрессорами.

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