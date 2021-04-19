Спецслужбы РФ планировали взорвать боеприпасы в Болгарии — МВД Чехии

Взрыв на чешских складах боеприпасов под Врбетице прогремел случайно, поскольку заминированные снаряды должны были сдетонировать на территории Болгарии.

Об этом в понедельник, 19 апреля, заявил министр внутренних дел Чехии Ян Гамачек.

По подозрению в организации диверсии в розыск объявлены сотрудники ГРУ РФ Александр Мишкин и Анатолий Чепига, которые после событий в Солсбери стали известными под именами Александр Петров и Руслан Боширов.

Чтобы получить разрешение на посещение базы, они использовали поддельные документы, однако при проезде контрольно-пропускного пункта военные даже не проверили их пропуска.

Согласно информации источников Чешского Радио, уничтоженные снаряды предназначалась в том числе и для продажи ВС Украины.

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Агенты ГРУ, которых также подозревают в покушении на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию, якобы должны были пресечь поставки боеприпасов для болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, на которого в 2015 году также было совершено покушение.

Кроме того, экс-сотрудник департамента полиции по борьбе с организованной преступностью Иржи Комарек, который участвовал в следственных действиях в 2014-м году, рассказал, что в заборе военного объекта имелось огромное количество дыр, а его периметр практически не охранялся.

Эту же информацию подтвердил и бывший лесничий, отвечавший в те года за участок леса вокруг армейских складов, на которых прогремел взрыв.

Высылка российских дипломатов

17 апреля глава МИД Чехии заявил о высылке 18 российских дипломатов за пособничество ГРУ при организации взрывов 2014 года.

На следующий день внешнеполитическое ведомство России объявило персонами нон грата 19 сотрудников посольства Чехии, а главе диппредставительства Витезславу Пивоньке была вручена нота протеста.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс сообщила, что Вашингтон полностью поддерживает соответствующий шаг Праги.

Источник: Чешское Радио