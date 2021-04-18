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Факты / Украина
Тетяна Забожко |

Украина поддержала решение Чехии выслать дипломатов РФ

Украина поддержала решение Чехии выслать 18 дипломатов РФ из-за причастности России к взрывам на складах вооружений в 2014 году. Такую позицию озвучил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Посольство Росії в Чехії_18.04.2021

– Мы в Украине слишком хорошо знаем злонамеренные методы РФ. Такие преступления не должны оставаться без наказания, – написал в Twitter министр МИД.

Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов

17 апреля Чехия распорядилась выслать 18 российских дипломатов по подозрению в сотрудничестве с ФСБ.

Поводом для инцидента стало расследование дела о взрывах боеприпасов на военном складе под Врбетице в 2014 году.

Согласно заявлению, у российских дипломатов есть 48 часов, чтобы покинуть территорию Чехии.

Всего в посольстве РФ в Праге работают более 130 сотрудников.

В ночь на 18 апреля семь активистов облили кетчупом стену посольства России в Чехии. Таким образом они хотели почтить память двух жертв взрыва в комплексе боеприпасов в Врбетице, в котором якобы участвовали представители российской спецслужбы.

Источник: Дмитрий Кулеба

Фото: forum24.cz

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