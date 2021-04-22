В США поддержали законопроект о ежегодной военной помощи Украине в $300 млн

В Сенате США приняли законопроект, который увеличивает ежегодную военную помощь Украине в $300 млн. Также документ предусматривает поставку летального оружия.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности.

— Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивание военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму, — заявила дипломат.

Она отметила, что сейчас Украина ожидает быстрое принятие этого документа американским Конгрессом.

В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил принятый США законопроект о такой военной помощи.

Он отметил, что Штаты — это надежный друг и союзник украинского государства.

Вітаю одностайне схвалення Комітетом у закордонних справах Сенату США законопроєкту про безпекове партнерство з Україною, що збільшує щорічну військову допомогу до $300 млн, включно з летальною зброєю. США — надійний друг і союзник. Очікуємо швидке ухвалення документу в Конгресі. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) April 21, 2021

Также в Госдепартаменте США заявили, что на фоне агрессии РФ возле восточных границ Украины Штаты продолжат оказывать помощь в сфере безопасности.

В ведомстве отметили, что с 2014 года страна выделила более $2 млрд помощи для Украины.

Источник: Оксана Маркарова