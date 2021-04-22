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Факты / Мир
Анастасія Рогожінська |

В США поддержали законопроект о ежегодной военной помощи Украине в $300 млн

Сенат США

В Сенате США приняли законопроект, который увеличивает ежегодную военную помощь Украине в $300 млн. Также документ предусматривает поставку летального оружия.

По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, Комитет по иностранным делам Сената США единогласно принял двухпартийный проект закона о партнерстве с Украиной в сфере безопасности.

— Этот законопроект является крайне важным и своевременным в условиях эскалации агрессивного поведения России в отношении Украины и наращивание военного присутствия на границе и в оккупированном Крыму, — заявила дипломат.

Она отметила, что сейчас Украина ожидает быстрое принятие этого документа американским Конгрессом.

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В то же время министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил принятый США законопроект о такой военной помощи.

Он отметил, что Штаты — это надежный друг и союзник украинского государства.

Также в Госдепартаменте США заявили, что на фоне агрессии РФ возле восточных границ Украины Штаты продолжат оказывать помощь в сфере безопасности.

В ведомстве отметили, что с 2014 года страна выделила более $2 млрд помощи для Украины.

Источник: Оксана Маркарова

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