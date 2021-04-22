На тлі агресії РФ біля східних кордонів України США продовжать роботу над наданням Києву допомоги у сфері безпеки.

Про це заявив очільник прес-служби Держдепартаменту США Нед Прайс під час брифінгу.

– Ми продовжимо працювати над наданням допомоги у сфері безпеки, якої Україна потребує для захисту від російської агресії, зокрема йдеться про летальні оборонні системи, – зазначив Нед Прайс.

Він також нагадав, що з 2014 року США виділили понад $2 млрд допомоги у сфері безпеки для України.

Допомога Україні від США

Комітет Сенату США підтримав законопроект щодо надання допомоги Україні.

У країні вважають, що цей документ буде своєчасним сигналом для інших країн і свідчитиме про те, що Вашингтон підтримує Київ.

Детальніше про допомогу Україні від США читайте на Фактах ICTV.

Джерело: U.S. Departament of State, РБК-Україна