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Факты / Мир
Людмила Грубник |

Пандемия коронавируса на планете усиливается — ВОЗ

ВООЗ Тедрос Гебреісус

Пандемия коронавируса в мире набирает обороты, во Всемирной организации здравоохранения отмечают усиление динамики распространения вируса.

Об этом во время брифинга в Женеве заявил председатель ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

— Во всем мире пандемия коронавируса продолжает усиливаться. Количество новых случаев растет девятую неделю подряд, а смертей — шестую неделю подряд. Если взглянуть на динамику, было почти столько же случаев в мире на прошлой неделе, как в первые пять месяцев пандемии, — сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

В то же время больше всего случаев коронавируса за время пандемии выявили в США, Индии и Бразилии.

Новая пандемия

Президент США Джо Байден предупредил, что миру стоит готовиться к новым пандемиям.

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К подобным вызовам нужно начинать подготовку прямо сейчас.

Подробнее о пандемии коронавируса читайте на Фактах ICTV.

Источник: ВОЗ

Фото: Depositphotos

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