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Факти / Світ
Людмила Грубник |

Пандемія коронавірусу на планеті посилюється – ВООЗ

ВООЗ Тедрос Гебреісус

Пандемія коронавірусу у світі набирає обертів, у Всесвітній організації охорони здоров’я відзначають посилення динаміки поширення вірусу.

Про це під час брифінгу у Женеві заявив очільник ВООЗ Тедрос Адханом Гебреєсус.

– У всьому світі пандемія коронавірусу продовжує посилюватися. Кількість нових випадків зростає дев’ятий тиждень поспіль, а смертей – шостий тиждень поспіль. Якщо поглянути на динаміку, було майже стільки ж випадків у світі минулого тижня, як у перші п’ять місяців пандемії, – сказав Тедрос Адханом Гебреєсус.

Водночас найбільше випадків коронавірусу за час пандемії виявили у США, Індії та Бразилії.

Нова пандемія

Президент США Джо Байден попередив, що світу варто готуватися до нових пандемій.

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До подібних викликів потрібно починати підготовку негайно.

Детальніше про пандемію коронавірусу читайте на Фактах ICTV.

Джерело: ВООЗ

Фото: Depositphotos

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