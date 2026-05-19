Украинские граждане теперь могут проверить ограничения на выезд за границу онлайн в реальном времени.

Ограничение на выезд за границу: как проверить

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, ограничения на выезд за границу онлайн и в реальном времени можно проверить в новом сервисе – Личный кабинет.

В ГПСУ рассказали, что сервис позволяет получать информацию только о наличии запретов, наложенных на основании решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы.

– Сервис касается именно временных ограничений, наложенных судом или исполнительной службой (алименты, штрафы или другие долги), – говорится в сообщении.

Как утверждают в Госпогранслужбе, по отдельным правилам проверяются ограничения по военному положению (для мужчин 18–60 лет, лиц, подпадающих под действие нормы пункта 214 Правил пересечения государственной границы гражданами Украины, утвержденных постановлением Кабинета министров от 21.07.1995 №57). В то же время они не отображаются в кабинете.

В ГПСУ отмечают, что все данные защищены, как предусмотрено законом Украины О защите персональных данных. Отмечается, что сервис не отменяет существующие ограничения, но позволяет быстро обнаружить и устранить их.

Чаще ограничения на выезд касаются родителей, уклоняющихся от уплаты алиментов. Согласно ст. 6 закона Украины О порядке выезда и въезда в Украину граждан, выезд может быть временно ограничен:

если человек уклоняется от исполнения решения суда;

имеет задолженность по уплате алиментов, подтвержденную постановлением исполнительной службы.

По информации Госпогранслужбы, раньше для получения такой информации приходилось подавать письменный запрос в Главный центр обработки специальной информации ГПСУ (по почте или лично), а ответа ждать несколько недель.

Чтобы проверить ограничения на выезд за границу, нужно зайти на сервис Личный кабинет на официальном сайте Государственной пограничной службы Украины.

Регистрация можно осуществить через электронную подпись id.gov.ua, Дія.Підпис, BankID или квалифицированную электронную подпись (КЭП).

Авторизация выполняется через вход в личный кабинет на портале ГПСУ. В то же время система в реальном времени автоматически проверяет данные в базах данных ГПСУ.

